Il bollettino della Reserve Bank of Australia (RBA) contiene tabelle statistiche, articoli e commenti dettagliati dei dipendenti della RBA in merito all'attuale situazione economica. Fornisce inoltre le previsioni a breve termine della banca. Il bollettino è pubblicato trimestralmente.

Il bollettino della RBA è destinato a un'ampia cerchia di lettori. Gli articoli sono forniti con diagrammi e schede tecniche. I materiali pubblicati nel bollettino sono suddivisi in diversi argomenti.