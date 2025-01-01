Calendario Economico
Bollettino della Reserve Bank of Australia (RBA) (Reserve Bank of Australia (RBA) Bulletin)
Australia
AUD, Dollaro australiano
Denaro
Il bollettino della Reserve Bank of Australia (RBA) contiene tabelle statistiche, articoli e commenti dettagliati dei dipendenti della RBA in merito all'attuale situazione economica. Fornisce inoltre le previsioni a breve termine della banca. Il bollettino è pubblicato trimestralmente.
Il bollettino della RBA è destinato a un'ampia cerchia di lettori. Gli articoli sono forniti con diagrammi e schede tecniche. I materiali pubblicati nel bollettino sono suddivisi in diversi argomenti.
- Economia australiana: I materiali discutono l'economia australiana, il suo sviluppo, i cambiamenti strutturali, vari eventi e tendenze. Ad esempio, questa sezione può contenere un articolo intitolato "Mining Investment Beyond the Boom".
- Economia globale: commenti e articoli di esperti riguardanti le tendenze e gli eventi dell'economia globale. Particolare attenzione è rivolta ai paesi del sud-est asiatico (che hanno stretti legami economici con l'Australia) e, tuttavia, anche le tendenze globali sono considerate in dettaglio.
- Mercati finanziari. Questa sezione altamente specializzata è dedicata agli strumenti finanziari, alla RBA, ai tassi di interesse, alla regolamentazione della politica monetaria, ecc.
- Istituzioni finanziarie: una sezione su varie istituzioni monetarie e creditizie australiane, sistema di credito bancario e non bancario, fondi.
- Stabilità finanziaria: rischi per il sistema finanziario del Paese e metodi per evitarli.
- Pagamenti: la sezione discute i sistemi di pagamento, le banconote e le monete della Reserve Bank of Australia e altri metodi di pagamento.
- RBA: le notizie bancarie, le nuove nomine, i cambiamenti nelle formule di calcolo degli indicatori, altri materiali riguardanti la banca centrale australiana.