Ekonomik Takvim
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bülteni (Reserve Bank of Australia (RBA) Bulletin)
Ülke:
Avustralya
AUD, Avustralya doları
Sektör:
Para
|Orta
|Sonraki Olay
|Önem derecesi
Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bülteni, RBA çalışanlarının mevcut ekonomik duruma ilişkin istatistiksel tablolarını, makalelerini ve ayrıntılı yorumlarını içerir. Ayrıca bankanın kısa vadeli tahminlerini de içerir. Bülten üç ayda bir yayınlanır.
RBA bülteni geniş bir okuyucu kitlesine yöneliktir. Makaleler diyagramlar ve veri tabloları ile sunulur. Bültende yayınlanan materyaller çeşitli başlıklara ayrılmıştır.
- Avustralya Ekonomisi: Bu bölümdeki materyaller Avustralya ekonomisini, gelişimini, yapısal değişiklikleri, çeşitli olayları ve eğilimleri tartışır. Örneğin, bu bölümde bir makalenin konusu şu şekilde olabilir: "Dünya pazarında artan hammadde talebi karşısında maden işletmelerine yatırım yapmak".
- Küresel Ekonomi: Bu bölüm uzmanların küresel ekonomideki eğilimler ve olaylarla ilgili yorumları ve makaleleri. Güneydoğu Asya ülkelerine (Avustralya ile yakın ekonomik bağları olan) özel önem verilir, ancak küresel eğilimler de ayrıntılı olarak ele alınır.
- Finansal Piyasalar: Bu son derece özelleşmiş bölüm, finansal enstrümanlara, RBA'ya, faiz oranlarına, para politikası düzenlemesine vb. ayrılmıştır.
- Finansal Kuruluşlar: Avustralya'nın çeşitli para ve kredi kuruluşları, bankacılık ve bankacılık dışı kredi sistemi ve fonlar hakkındaki bölüm.
- Finansal İstikrar: ülkenin finansal sistemine yönelik riskler ve bunlardan kaçınma yöntemleri.
- Ödemeler: Bu bölüm, Avustralya Merkez Bankasının ödeme sistemlerini, banknotlarını ve madeni paralarını ve diğer ödeme yöntemlerini tartışır.
- RBA: bankaya ait haberler, yeni atamalar, gösterge hesaplama formüllerindeki değişiklikler, Avustralya merkez bankasıyla ilgili diğer materyaller.