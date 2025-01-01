Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bülteni, RBA çalışanlarının mevcut ekonomik duruma ilişkin istatistiksel tablolarını, makalelerini ve ayrıntılı yorumlarını içerir. Ayrıca bankanın kısa vadeli tahminlerini de içerir. Bülten üç ayda bir yayınlanır.

RBA bülteni geniş bir okuyucu kitlesine yöneliktir. Makaleler diyagramlar ve veri tabloları ile sunulur. Bültende yayınlanan materyaller çeşitli başlıklara ayrılmıştır.