Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes de Graphique
- Types des Evénements du Graphique
- Périodes du Graphique
- Propriétés du Graphique
- Constantes de Positionnement
- Représentation du Graphique
- Exemples d'Utilisation du Graphique
Constantes des Graphiques
Les constantes décrivant les différentes propriétés des graphiques sont divisées suivant les groupes:
- Types d'évènements — évènements se produisant lors de l'utilisation des graphiques;
- Périodes des Graphiques — périodes standard prédéfinies;
- Propriétés du graphique — identifiants utilisés comme paramètres des fonctions du graphique;
- Constantes de positionnement - valeur du paramètre de la fonction ChartNavigate();
- Affichage des graphiques - définition de l'apparence du graphique.