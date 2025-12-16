Rejoignez notre page de fans
GMACD - indicateur pour MetaTrader 5
Auteur réel :
GurievEugen
MACD avec deux lignes. Il est présent par défaut dans de nombreuses plateformes de trading. MetaTrader 5 ne dispose pas de cet indicateur.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 02.07.2012.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Paramètres d'entrée :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // Méthode de calcul de la moyenne de l'histogramme input int Fast_XMA = 12; // Période d'attente rapide input int Slow_XMA = 26; // Période d'attente lente input int XPhase= 100; // Paramètre pour le calcul de la moyenne des muwings input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // Méthode de calcul de la moyenne de la ligne de signal input int Signal_XMA=9; // Période de la ligne de signal input int Signal_Phase=100; // Paramètre de la ligne de signal input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Constante de prix
Fig.1 Indicateur GXMACD
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/959
