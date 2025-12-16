CodeBaseSections
Auteur réel :

GurievEugen

MACD avec deux lignes. Il est présent par défaut dans de nombreuses plateformes de trading. MetaTrader 5 ne dispose pas de cet indicateur.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 02.07.2012.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Paramètres d'entrée :

//+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;        // Méthode de calcul de la moyenne de l'histogramme
input int Fast_XMA = 12;                        // Période d'attente rapide
input int Slow_XMA = 26;                        // Période d'attente lente
input int XPhase= 100;                         // Paramètre pour le calcul de la moyenne des muwings
input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA;    // Méthode de calcul de la moyenne de la ligne de signal
input int Signal_XMA=9;                         // Période de la ligne de signal 
input int Signal_Phase=100;                    // Paramètre de la ligne de signal
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Constante de prix

Fig.1 Indicateur GMACD

Fig.1 Indicateur GXMACD

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/959

