Auteur réel :

GurievEugen

MACD avec deux lignes. Il est présent par défaut dans de nombreuses plateformes de trading. MetaTrader 5 ne dispose pas de cet indicateur.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 02.07.2012.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Paramètres d'entrée :

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; input int Fast_XMA = 12 ; input int Slow_XMA = 26 ; input int XPhase= 100 ; input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; input int Signal_XMA= 9 ; input int Signal_Phase= 100 ; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

Fig.1 Indicateur GXMACD