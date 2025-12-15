Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Tireur sur grand écran - script pour MetaTrader 5
- Vues:
- 3
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Script pour créer de longues captures d'écran lorsque la largeur du moniteur n'est pas suffisante pour voir l'image dans le terminal.
La longueur de la capture d'écran résultante est de 1500 barres. C'est suffisant pour compléter la journée M1 en un seul instantané. C'est pratique pour l'analyse a posteriori de la situation.
Le script calculera automatiquement la largeur du fichier graphique, en ajustant le maximum-minimum du graphique dans les limites générales de l'instantané.
L'instantané est créé de la manière suivante : définissez le bord gauche du graphique et exécutez le script. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier ..../MQL5/Files/
Miniatures de captures d'écran grand format :
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/936
A professional visual indicator for the popular "One Candle" Daily Breakout strategy (0.9 SL / 1.25 TP). Automates the vector analysis for Gold (XAUUSD).Indices Testing
L'EA ne négocie que des positions d'achat et n'utilise pas de SL ni de TP.
La fonction qui calcule la taille du lot en fonction du montant des fonds utilisés dans la devise de dépôt.Contrôle des jours de la semaine
Fonction permettant de déterminer les jours non ouvrés sur le serveur. Elle sera intéressante avant tout pour ceux qui utilisent la fonction OnTimer() dans leurs EA pour le traitement des événements.