Script pour créer de longues captures d'écran lorsque la largeur du moniteur n'est pas suffisante pour voir l'image dans le terminal.

La longueur de la capture d'écran résultante est de 1500 barres. C'est suffisant pour compléter la journée M1 en un seul instantané. C'est pratique pour l'analyse a posteriori de la situation.





Le script calculera automatiquement la largeur du fichier graphique, en ajustant le maximum-minimum du graphique dans les limites générales de l'instantané.

L'instantané est créé de la manière suivante : définissez le bord gauche du graphique et exécutez le script. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier ..../MQL5/Files/

Miniatures de captures d'écran grand format :













Cliquez sur la vignette pour voir une capture d'écran en taille réelle.