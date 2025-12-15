Rejoignez notre page de fans
GetLotForOpeningPos. - bibliothèque pour MetaTrader 5
Cette fonction renvoie la taille du lot en fonction du montant des ressources financières utilisées dans la devise de dépôt. Trois variables sont utilisées comme paramètres d'entrée :
double GetLotForOpeningPos ( string symbol, // Symbole de la paire pour le calcul de la taille du lot ENUM_POSITION_TYPE direction, // Direction du commerce double lot_margin // Montant des fonds utilisés dans la devise de dépôt pour le calcul du lot )
La fonction utilise la bibliothèque GetLotForOpeningPos.mqh (elle doit être copiée dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), dont le contenu doit être inclus dans le code en cours de développement par la directive #include avant d'utiliser la fonction au niveau global :
#include <GetLotForOpeningPos.mqh>
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/961
