



Cette fonction renvoie la taille du lot en fonction du montant des ressources financières utilisées dans la devise de dépôt. Trois variables sont utilisées comme paramètres d'entrée :

double GetLotForOpeningPos ( string symbol, ENUM_POSITION_TYPE direction, double lot_margin )

La fonction utilise la bibliothèque GetLotForOpeningPos.mqh (elle doit être copiée dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), dont le contenu doit être inclus dans le code en cours de développement par la directive #include avant d'utiliser la fonction au niveau global :

#include <GetLotForOpeningPos.mqh>



