GetLotForOpeningPos. - bibliothèque pour MetaTrader 5

Cette fonction renvoie la taille du lot en fonction du montant des ressources financières utilisées dans la devise de dépôt. Trois variables sont utilisées comme paramètres d'entrée :

double GetLotForOpeningPos
(
 string symbol,                 // Symbole de la paire pour le calcul de la taille du lot
 ENUM_POSITION_TYPE direction,  // Direction du commerce
 double lot_margin              // Montant des fonds utilisés dans la devise de dépôt pour le calcul du lot 
 )

La fonction utilise la bibliothèque GetLotForOpeningPos.mqh (elle doit être copiée dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), dont le contenu doit être inclus dans le code en cours de développement par la directive #include avant d'utiliser la fonction au niveau global :

#include <GetLotForOpeningPos.mqh>


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/961

