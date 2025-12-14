Rejoignez notre page de fans
IncMatrix - bibliothèque pour MetaTrader 5
Une classe pour travailler avec des matrices.
La matrice est définie dans un tableau à une dimension, sur une ligne : éléments de la première ligne, de la deuxième ligne, etc. Les deux derniers éléments du tableau définissent la taille de la matrice : le nombre de colonnes et le nombre de lignes.
Les deux derniers éléments du tableau définissent la taille de la matrice : le nombre de colonnes et le nombre de lignes :
double m[]={1,2,3, 4,5,6, 2,3}; // Une matrice de deux lignes et trois colonnes.
Méthodes de classe :
|Méthode
|Affectation de la méthode et des paramètres
|
void SetSize(
|
Définit la taille de la matrice aA. aRows - nombre de lignes, aCols - nombre de colonnes.
|
void SetValue(
|
Définit la valeur de l'élément de matrice aA, situé dans la ligne aRow et la colonne aCol.
|
int GetSize(
|
Renvoie le nombre d'éléments de la matrice aA. Par référence, renvoie : aRows - nombre de lignes, aCols - nombre de colonnes.
|
int GetRows(
|
Renvoie le nombre de lignes de la matrice aA.
|
int GetCols(
|
Renvoie le nombre de colonnes de la matrice aA.
|
double GetValue(
|
Obtient la valeur de l'élément de matrice aA, situé dans la ligne aRow et la colonne aCol.
|
void Copy(
|
Copie la matrice du tableau aFrom vers le tableau aTo.
|
bool CheckForAdd(
|
Vérifie si deux matrices sont de taille similaire pour l'addition (équivalence totale en hauteur et en largeur).
|
bool CheckForMult(
|
Vérifie si deux matrices sont de tailles similaires pour la multiplication (le nombre de colonnes de la matrice aA est égal au nombre de lignes de la matrice aB).
|
bool CheckIsSq(
|
Vérifie si la matrice est carrée.
|
void AddNum(
|
Ajoute le nombre aNum à la matrice aA. Le résultat (matrice) est renvoyé par référence dans le tableau aR.
|
void MultNum(
|
Multiplie la matrice aA par le nombre aNum. Le résultat (matrice) est renvoyé par référence dans le tableau aR.
|
void AddMx(
|
Ajoute les matrices aA et aB. Le résultat (matrice) est renvoyé par référence dans le tableau aAB.
|
void MultMx(
|
Multiplie la matrice aA par la matrice aB. Le résultat (matrice) est renvoyé par référence dans le tableau aAB.
|
void Transpose(
|
Transpose la matrice aA. La matrice transposée est renvoyée par une référence dans le tableau aT.
|
void AlgAdd(
|
Obtient la matrice d'addition algébrique. aA est la matrice originale, aAA est l'addition algébrique (renvoyée par référence).
|
bool Invert(
|
Renvoie la matrice inverse aR à partir de la matrice aA par référence. La méthode elle-même renvoie true si la matrice inverse existe ou false si la matrice inverse n'existe pas.
|
void Triangle(
|
Renvoie la matrice triangulaire aT à partir de la matrice aA par référence.
|
void Minor(
|
Obtient le mineur de la matrice aA par la ligne aRow et la colonne aCol. Le mineur est renvoyé par référence dans le tableau aM.
|
double MinorDef(
|
Renvoie la valeur du déterminant mineur de la matrice aA sur la ligne aRow et la colonne aCol.
|
void MinorDefMx(
|
Obtient la matrice des mineurs (matrice avec les valeurs des déterminants des mineurs). aA est la matrice source, aM est la matrice avec les déterminants mineurs (renvoyée par référence).
|
double Def(
|
Renvoie la valeur du déterminant de la matrice aA.
|
int Rank(
|
Renvoie le rang de la matrice aA.
|
int RankDRC(
|
Renvoie le rang de la matrice aA et par référence renvoie :
|
void CopyCol(
|
Copie la colonne d'indice aFromCol de la matrice aFom vers la matrice aTo dans la colonne d'indice aToCol. Le résultat est renvoyé sous forme de référence au tableau aR.
|
void CopyRow(
|
Copie une ligne avec l'indice aFromRow de la matrice aFrom vers la matrice aTo dans une ligne avec l'indice aToRow. Le résultat est renvoyé par référence au tableau aR.
|
void AppendCol(
|
Développe la matrice aA en y ajoutant la colonne aC. Le résultat est renvoyé par une référence dans le tableau aF.
|
void AppendRow(
|
Développe la matrice aA en y ajoutant la ligne aR. Le résultat est renvoyé par référence dans le tableau aF.
|
bool SystemKramer(
|
Résout le système d'équations par la méthode de Kramer.
|
bool SystemInverse(
|
Résout le système d'équations par la matrice inverse.
|
bool SystemGauss(
|
Résout le système d'équations par la méthode de Gauss.
|
int SystemCheck(
|
Vérifie le système d'équations.
Valeur de retour :
|
void Alert(
|
Affiche toute la matrice en une seule alerte.
|
void Alert2(
|
Affiche la matrice dans l'alerte ligne par ligne, les termes sont affichés de bas en haut, puis la légende, c'est-à-dire que dans la fenêtre d'alerte la matrice est orientée normalement : la légende est en haut, puis les lignes dans l'ordre.
|
void Alert1Str(
|
Affiche le tableau de la matrice par ligne dans la fenêtre d'alerte.
Le script sMatrix.mq4 est un exemple d'utilisation de la bibliothèque pour résoudre un système d'équations linéaires à l'aide des méthodes de Cramer, de la matrice inverse et de Gauss.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/951
