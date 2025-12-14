Une classe pour travailler avec des matrices.

La matrice est définie dans un tableau à une dimension, sur une ligne : éléments de la première ligne, de la deuxième ligne, etc. Les deux derniers éléments du tableau définissent la taille de la matrice : le nombre de colonnes et le nombre de lignes.

double m[]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 2 , 3 };

Méthodes de classe :

Méthode Affectation de la méthode et des paramètres void SetSize(

double& aA[],

int aRows,

int aCols

) Définit la taille de la matrice aA. aRows - nombre de lignes, aCols - nombre de colonnes. void SetValue(

double& aA[],

int aRow,

int aCol,

double aValue

) Définit la valeur de l'élément de matrice aA, situé dans la ligne aRow et la colonne aCol. int GetSize(

double& aA[],

int& aRows,

int& aCols

) Renvoie le nombre d'éléments de la matrice aA. Par référence, renvoie : aRows - nombre de lignes, aCols - nombre de colonnes. int GetRows(

double& aA[]

) Renvoie le nombre de lignes de la matrice aA. int GetCols(

double& aA[]

) Renvoie le nombre de colonnes de la matrice aA. double GetValue(

double& aA[],

int aRow,

int aCol

) Obtient la valeur de l'élément de matrice aA, situé dans la ligne aRow et la colonne aCol. void Copy(

double& aFrom[],

double& aTo[]

) Copie la matrice du tableau aFrom vers le tableau aTo. bool CheckForAdd(

double& aA[],

double& aB[]

) Vérifie si deux matrices sont de taille similaire pour l'addition (équivalence totale en hauteur et en largeur). bool CheckForMult(

double& aA[],

double& aB[]

) Vérifie si deux matrices sont de tailles similaires pour la multiplication (le nombre de colonnes de la matrice aA est égal au nombre de lignes de la matrice aB). bool CheckIsSq(

double& aA[]

) Vérifie si la matrice est carrée. void AddNum(

double& aA[],

double aNum,

double& aR[]

) Ajoute le nombre aNum à la matrice aA. Le résultat (matrice) est renvoyé par référence dans le tableau aR. void MultNum(

double& aA[],

double aNum,

double& aR[]

) Multiplie la matrice aA par le nombre aNum. Le résultat (matrice) est renvoyé par référence dans le tableau aR. void AddMx(

double& aA[],

double& aB[],

double& aAB[]

) Ajoute les matrices aA et aB. Le résultat (matrice) est renvoyé par référence dans le tableau aAB. void MultMx(

double& aA[],

double& aB[],

double& aAB[]) Multiplie la matrice aA par la matrice aB. Le résultat (matrice) est renvoyé par référence dans le tableau aAB. void Transpose(

double& aA[],

double& aT[]

) Transpose la matrice aA. La matrice transposée est renvoyée par une référence dans le tableau aT. void AlgAdd(

double& aA[]

double& aAA[]

) Obtient la matrice d'addition algébrique. aA est la matrice originale, aAA est l'addition algébrique (renvoyée par référence). bool Invert(

double& aA[],

double& aB[]

) Renvoie la matrice inverse aR à partir de la matrice aA par référence. La méthode elle-même renvoie true si la matrice inverse existe ou false si la matrice inverse n'existe pas. void Triangle(

double& aA[],

double& aT[]

) Renvoie la matrice triangulaire aT à partir de la matrice aA par référence. void Minor(

double aA[],

int aRow,

int aCol,

double& aM[]

) Obtient le mineur de la matrice aA par la ligne aRow et la colonne aCol. Le mineur est renvoyé par référence dans le tableau aM. double MinorDef(

double& aA[],

int aRow,

int aCol

) Renvoie la valeur du déterminant mineur de la matrice aA sur la ligne aRow et la colonne aCol. void MinorDefMx(

double& aA[],

double& aM[]

) Obtient la matrice des mineurs (matrice avec les valeurs des déterminants des mineurs). aA est la matrice source, aM est la matrice avec les déterminants mineurs (renvoyée par référence). double Def(

double& aA[]

) Renvoie la valeur du déterminant de la matrice aA. int Rank(

double& aA[]

) Renvoie le rang de la matrice aA. int RankDRC(

double& aA[],

double& aDef,

int& aRow,

int& aCol

) Renvoie le rang de la matrice aA et par référence renvoie : aDef - la valeur du déterminant,

aRow - ligne mineure dont le déterminant n'est pas égal à 0

aCol - colonne mineure dont le déterminant n'est pas égal à 0 void CopyCol(

double& aFrom[],

double& aTo[],

int aFromCol,

int aToCol,

double& aR[]

) Copie la colonne d'indice aFromCol de la matrice aFom vers la matrice aTo dans la colonne d'indice aToCol. Le résultat est renvoyé sous forme de référence au tableau aR. void CopyRow(

double& aFrom[],

double& aTo[],

int aFromRow,

int aToRow,

double& aR[]

) Copie une ligne avec l'indice aFromRow de la matrice aFrom vers la matrice aTo dans une ligne avec l'indice aToRow. Le résultat est renvoyé par référence au tableau aR. void AppendCol(

double& aA[],

double& aC[],

double& aF[]

) Développe la matrice aA en y ajoutant la colonne aC. Le résultat est renvoyé par une référence dans le tableau aF. void AppendRow(

double& aA[],

double& aR[],

double& aF[]

) Développe la matrice aA en y ajoutant la ligne aR. Le résultat est renvoyé par référence dans le tableau aF. bool SystemKramer(

double& aK[],

double& aY[],

double& aX[]

) Résout le système d'équations par la méthode de Kramer. aK - matrice des coefficients (carré),

aY - colonne de valeurs,

aX - chaîne de résultats bool SystemInverse(

double& aK[],

double& aY[],

double& aX[]

) Résout le système d'équations par la matrice inverse. aK - matrice des coefficients (carré),

aY - colonne des valeurs,

aX - ligne des résultats bool SystemGauss(

double& aK[],

double& aY[],

double& aX[]

) Résout le système d'équations par la méthode de Gauss. aK - matrice des coefficients (carré),

aY - colonne de valeurs,

aX - chaîne de résultats int SystemCheck(

double& aK[],

double& aY[]

) Vérifie le système d'équations. aK - matrice des coefficients (carré),

aY - colonne de valeurs. Valeur de retour : -1 - aucune solution,

0 - une solution,

1 - nombre infini de solutions void Alert(

double& aA[],

int aDigits=2,

string aCaption=""

) Affiche toute la matrice en une seule alerte. aA - matrice,

aDigits - nombre de décimales,

aCaption - en-tête du message void Alert2(

double& aA[],

int aDigits=2,

string aCaption=""

) Affiche la matrice dans l'alerte ligne par ligne, les termes sont affichés de bas en haut, puis la légende, c'est-à-dire que dans la fenêtre d'alerte la matrice est orientée normalement : la légende est en haut, puis les lignes dans l'ordre. void Alert1Str(

double& aA[],

int aDigits=2

) Affiche le tableau de la matrice par ligne dans la fenêtre d'alerte.

Le script sMatrix.mq4 est un exemple d'utilisation de la bibliothèque pour résoudre un système d'équations linéaires à l'aide des méthodes de Cramer, de la matrice inverse et de Gauss.