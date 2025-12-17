CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Bibliothèque

ResultRetcodeDescription - bibliothèque pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
13
Note:
(27)
Publié:
\MQL5\Include\
resultretcodedescription.mqh (3.39 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Le véritable auteur :

MetaQuotes

Cette fonction simple renvoie une chaîne de code décryptée du résultat d'une opération commerciale à partir de la structure MqlTradeCheckResult après l'exécution de la fonction OrderCheck():

   MqlTradeCheckResult check;

//---- Vérification de l'exactitude de la demande d'échange
   if(!OrderCheck(request,check))
     {
      Print(__FUNCTION__,"(): OrderCheck(): ",ResultRetcodeDescription(check.retcode));
      return(false);
     }

ou de la structure MqlTradeResult après l'exécution de la fonction OrderSend() :

  MqlTradeCheckResult check;

  word=__FUNCTION__+"(): OrderSend(): ";

//---- Ouvrir une position BUY et vérifier le résultat de la demande de transaction
   if(!OrderSend(request,result) || result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) Print(ResultRetcodeDescription(result.retcode));
   else if(result.retcode==TRADE_RETCODE_DONE) Print("Position d'achat sur ",Symbol(),"ouvert !");
   else Print("Échec de l'ouverture d'une position d'achat sur ",Symbol(),"!!!");

La fonction utilise la bibliothèque ResultRetcodeDescription.mqh (elle doit être copiée dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), dont le contenu doit être inclus dans le code développé par la directive #include avant d'utiliser la fonction au niveau global :

#include <ResultRetcodeDescription.mqh>

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/960

Frog Jump Frog Jump

Chandeliers Hides Alone

ATR_Momentum_Colour ATR_Momentum_Colour

combinaison de nombreux indicateurs familiers pour les traders débutants

BullsBears BullsBears

Indicateur de tendance qui utilise les valeurs de volume dans ses calculs et se présente sous la forme d'un nuage coloré. Une version améliorée de l'indicateur bull and bear. L'idée est de comprendre la première impulsion du marché et de savoir dans quelle mesure elle se poursuivra.

MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

Histogramme MACD avec coloration des barres selon le système d'impulsion Elder.