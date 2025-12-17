Rejoignez notre page de fans
ResultRetcodeDescription - bibliothèque pour MetaTrader 5
Le véritable auteur :
MetaQuotes
Cette fonction simple renvoie une chaîne de code décryptée du résultat d'une opération commerciale à partir de la structure MqlTradeCheckResult après l'exécution de la fonction OrderCheck():
MqlTradeCheckResult check; //---- Vérification de l'exactitude de la demande d'échange if(!OrderCheck(request,check)) { Print(__FUNCTION__,"(): OrderCheck(): ",ResultRetcodeDescription(check.retcode)); return(false); }
ou de la structure MqlTradeResult après l'exécution de la fonction OrderSend() :
MqlTradeCheckResult check; word=__FUNCTION__+"(): OrderSend(): "; //---- Ouvrir une position BUY et vérifier le résultat de la demande de transaction if(!OrderSend(request,result) || result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) Print(ResultRetcodeDescription(result.retcode)); else if(result.retcode==TRADE_RETCODE_DONE) Print("Position d'achat sur ",Symbol(),"ouvert !"); else Print("Échec de l'ouverture d'une position d'achat sur ",Symbol(),"!!!");
La fonction utilise la bibliothèque ResultRetcodeDescription.mqh (elle doit être copiée dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), dont le contenu doit être inclus dans le code développé par la directive #include avant d'utiliser la fonction au niveau global :
#include <ResultRetcodeDescription.mqh>
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/960
