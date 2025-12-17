Le véritable auteur :

MetaQuotes

Cette fonction simple renvoie une chaîne de code décryptée du résultat d'une opération commerciale à partir de la structure MqlTradeCheckResult après l'exécution de la fonction OrderCheck():

MqlTradeCheckResult check; if (! OrderCheck (request,check)) { Print ( __FUNCTION__ , "(): OrderCheck(): " ,ResultRetcodeDescription(check.retcode)); return ( false ); }

ou de la structure MqlTradeResult après l'exécution de la fonction OrderSend() :

MqlTradeCheckResult check; word= __FUNCTION__ + "(): OrderSend(): " ; if (! OrderSend (request,result) || result.retcode!= TRADE_RETCODE_DONE ) Print (ResultRetcodeDescription(result.retcode)); else if (result.retcode== TRADE_RETCODE_DONE ) Print ( "Position d'achat sur " , Symbol (), "ouvert !" ); else Print ( "Échec de l'ouverture d'une position d'achat sur " , Symbol (), "!!!" );

La fonction utilise la bibliothèque ResultRetcodeDescription.mqh (elle doit être copiée dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), dont le contenu doit être inclus dans le code développé par la directive #include avant d'utiliser la fonction au niveau global :