Indicateur directionnel Multi-Williams Percent Range - indicateur pour MetaTrader 5

Victor
Vues:
12
Note:
(39)
Publié:
Il s'agit d'une modification de l'indicateur Position dans le canal publié précédemment.

Les valeurs sont calculées pour cinq périodes différentes - analogues de "Williams Percent Range". Les valeurs trouvées sont affichées sous forme de diagrammes à barres. Le graphique avec la période la plus longue se trouve à gauche. Dans le cas d'une tendance prolongée, d'une tendance déclinante ou d'une tendance naissante, la combinaison des diagrammes à barres forme une certaine forme.

Paramètres :

  • TMode - mode : 0 - rapide, 1 - normal, 2 - lent ;
  • InpXCoord - décalage de l'indicateur sur l'échelle X ;
  • InpYCoord - décalage de l'indicateur sur l'échelle Y.

Trois séries de périodes sont utilisées :

  • Rapide - 30, 15, 10, 8, 6 ;
  • Normale - 60, 30, 20, 15, 12 ;
  • Lente - 120, 60, 40, 30, 24.

VDirection


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/890

