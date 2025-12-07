Il s'agit d'une modification de l'indicateur Position dans le canal publié précédemment.

Les valeurs sont calculées pour cinq périodes différentes - analogues de "Williams Percent Range". Les valeurs trouvées sont affichées sous forme de diagrammes à barres. Le graphique avec la période la plus longue se trouve à gauche. Dans le cas d'une tendance prolongée, d'une tendance déclinante ou d'une tendance naissante, la combinaison des diagrammes à barres forme une certaine forme.

Paramètres :



TMode - mode : 0 - rapide, 1 - normal, 2 - lent ;

InpXCoord - décalage de l'indicateur sur l'échelle X ;

InpYCoord - décalage de l'indicateur sur l'échelle Y.

Trois séries de périodes sont utilisées :