Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Indicateur directionnel Multi-Williams Percent Range - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 12
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Il s'agit d'une modification de l'indicateur Position dans le canal publié précédemment.
Les valeurs sont calculées pour cinq périodes différentes - analogues de "Williams Percent Range". Les valeurs trouvées sont affichées sous forme de diagrammes à barres. Le graphique avec la période la plus longue se trouve à gauche. Dans le cas d'une tendance prolongée, d'une tendance déclinante ou d'une tendance naissante, la combinaison des diagrammes à barres forme une certaine forme.
Paramètres :
- TMode - mode : 0 - rapide, 1 - normal, 2 - lent ;
- InpXCoord - décalage de l'indicateur sur l'échelle X ;
- InpYCoord - décalage de l'indicateur sur l'échelle Y.
Trois séries de périodes sont utilisées :
- Rapide - 30, 15, 10, 8, 6 ;
- Normale - 60, 30, 20, 15, 12 ;
- Lente - 120, 60, 40, 30, 24.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/890
Nuages formés par les masses des moyennes mobiles de différentes périodes.TimeGMT library for the strategy tester
Classe statique permettant de corriger la fonction TimeGMT() lors des tests dans le testeur de stratégie.
Une classe avec un ensemble de fonctions pour travailler avec la couleur. Fonctions de conversion des coordonnées de couleur et autres fonctions.Statistical Zigzag
Il s'agit d'un zigzag qui crée de nouveaux points d'inflexion en zigzag en fonction du franchissement d'un seuil de volatilité.