Indicateurs

DCC - indicateur pour MetaTrader 5

Olegs Kucerenko
Vues:
13
Note:
(32)
Publié:
dcc.mq5 (6 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Indicateur basé sur l'indicateur original de MetaQuotes https://www.mql5.com/fr/code/349.

Affiche le graphique du symbole sélectionné dans une fenêtre séparée.

DCC

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/894

