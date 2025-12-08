Rejoignez notre page de fans
DCC - indicateur pour MetaTrader 5
Indicateur basé sur l'indicateur original de MetaQuotes https://www.mql5.com/fr/code/349.
Affiche le graphique du symbole sélectionné dans une fenêtre séparée.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/894
L'indicateur montre la taille des plus hauts et des plus bas, ainsi que leurs valeurs maximales pour la période spécifiée.
