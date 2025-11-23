Rejoignez notre page de fans
Ultimate_Oscillator - indicateur pour MetaTrader 5
Le véritable auteur :
Rosh
L'Ultimate Oscillator, proposé par Larry Williams, est une moyenne pondérée de trois indicateurs stochastiques définis sur des périodes courtes, moyennes et longues. La longueur des périodes est généralement de 1:2:4 (doublement) ou de 1:2:3 (multiple). Les périodes doivent être choisies en fonction du marché concerné. Les valeurs recommandées sont : 7-14-28 ou 7-14-21.
Larry Williams recommande d'ouvrir une position après la formation de divergences.
Achetez si :
- Une divergence haussière s'est produite : les prix ont atteint un plus bas non confirmé par un plus bas de l'oscillateur ;
- L'oscillateur est tombé en dessous de 30 lorsqu'une divergence haussière s'est formée ;
- L'oscillateur est ensuite remonté au-dessus du niveau maximum atteint lors de la formation de la divergence haussière. C'est à ce moment qu'il faut acheter.
Fermez les positions longues si :
- L'oscillateur est passé au-dessus de 50 puis est redescendu en dessous de 45 ;
- L'oscillateur dépasse 70 (il est parfois recommandé d'attendre qu'il tombe en dessous de 70) ;
- Des signaux de vente sont apparus.
Vendre si :
- Une divergence baissière s'est produite : les prix ont atteint un sommet plus élevé non confirmé par un sommet plus élevé de l'oscillateur ;
- L'oscillateur a dépassé 50 lorsqu'une divergence baissière s'est formée ;
- L'oscillateur est passé sous le niveau minimum atteint lors de la formation d'une divergence baissière.
Fermer les positions courtes si :
- L'oscillateur est passé au-dessus de 65 ;
- L'oscillateur est passé en dessous de 30 ;
- Des signaux d'achat apparaissent.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 09.02.2007.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh, dont la description détaillée a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Fig.1 Indicateur Ultimate_Oscillator
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/792
