Le véritable auteur :

Rosh

L'Ultimate Oscillator, proposé par Larry Williams, est une moyenne pondérée de trois indicateurs stochastiques définis sur des périodes courtes, moyennes et longues. La longueur des périodes est généralement de 1:2:4 (doublement) ou de 1:2:3 (multiple). Les périodes doivent être choisies en fonction du marché concerné. Les valeurs recommandées sont : 7-14-28 ou 7-14-21.

Larry Williams recommande d'ouvrir une position après la formation de divergences.

Achetez si :

Une divergence haussière s'est produite : les prix ont atteint un plus bas non confirmé par un plus bas de l'oscillateur ;

L'oscillateur est tombé en dessous de 30 lorsqu'une divergence haussière s'est formée ;

L'oscillateur est ensuite remonté au-dessus du niveau maximum atteint lors de la formation de la divergence haussière. C'est à ce moment qu'il faut acheter.

Fermez les positions longues si :

L'oscillateur est passé au-dessus de 50 puis est redescendu en dessous de 45 ;

L'oscillateur dépasse 70 (il est parfois recommandé d'attendre qu'il tombe en dessous de 70) ;

Des signaux de vente sont apparus.

Vendre si :

Une divergence baissière s'est produite : les prix ont atteint un sommet plus élevé non confirmé par un sommet plus élevé de l'oscillateur ;

L'oscillateur a dépassé 50 lorsqu'une divergence baissière s'est formée ;

L'oscillateur est passé sous le niveau minimum atteint lors de la formation d'une divergence baissière.

Fermer les positions courtes si :

L'oscillateur est passé au-dessus de 65 ;

L'oscillateur est passé en dessous de 30 ;

Des signaux d'achat apparaissent.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 09.02.2007.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh, dont la description détaillée a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Fig.1 Indicateur Ultimate_Oscillator