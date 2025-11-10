Rejoignez notre page de fans
TrendManager - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Alejandro Galindo
Un indicateur de tendance clair qui indique la direction et la force du mouvement actuel du prix.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input uint DVLimit=70; // Limite en points input uint Fast_Period=23; // Période d'AM rapide. input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Type de prix de l'AMF rapide input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA; // Méthode de calcul de la moyenne MA rapide input uint Slow_Period=84; // La période de lenteur de l'AMM. input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Type de prix de l'AM lent input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA; // Méthode de calcul de la moyenne des MA lents input int Shift=0; // Décalage horizontal de l'indicateur en barres
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/754
Cet indicateur est basé sur la première version du système de trading Sidus (méthode Sidus). Il indique les points d'entrée sur le marché.WKBIBS
L'indicateur WKBIBS est un oscillateur de nouvelle génération qui combine les fonctions des indicateurs WKB et IBS.
Il s'agit d'un graphique en chandelier OHLC qui enregistre la demande la plus élevée et l'offre la plus basse à chaque nouvelle barre.Manual Backtest Bar Replay Simulator
Un indicateur simple qui peut vous aider dans un backtest manuel en déplaçant simplement une ligne verticale pour cacher les barres.