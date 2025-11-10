CodeBaseSections
Indicateurs

TrendManager - indicateur pour MetaTrader 5

Alejandro Galindo | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
34
Note:
(15)
Publié:
Véritable auteur :

Alejandro Galindo

Un indicateur de tendance clair qui indique la direction et la force du mouvement actuel du prix.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input uint DVLimit=70;                        // Limite en points
input uint Fast_Period=23;                    // Période d'AM rapide.
input ENUM_APPLIED_PRICE Fast_Price=PRICE_OPEN; // Type de prix de l'AMF rapide
input ENUM_MA_METHOD Fast_Method=MODE_SMA;      // Méthode de calcul de la moyenne MA rapide
input uint Slow_Period=84;                    // La période de lenteur de l'AMM.
input ENUM_APPLIED_PRICE Slow_Price=PRICE_OPEN; // Type de prix de l'AM lent
input ENUM_MA_METHOD Slow_Method=MODE_SMA;      // Méthode de calcul de la moyenne des MA lents
input int  Shift=0;                           // Décalage horizontal de l'indicateur en barres

Indicateur TrendManager

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/754

