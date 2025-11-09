Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
IBS - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 26
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Auteur réel : Rosh
Internal Bar Strength (IBS) est un indicateur développé par Volker Knapp.
Calcul :
Calculé comme une moyenne mobile des valeurs de la force interne de la barre représentant le ratio pour chaque barre :
IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%
Comment l'utiliser :
Une période de cinq barres est généralement utilisée. Les valeurs de l'indicateur vont de 0 à 100. Les intersections du niveau de 60 % indiquent un surachat et le niveau de 40 % indique une survente, et sont respectivement des signaux de vente et d'achat.
Paramètres d'entrée :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Méthode de calcul de la moyenne input int ILength=12; // Profondeur de lissage input int IPhase=15; // Paramètre de lissage input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW;// Constante de prix input int Shift=0; // Décalage horizontal de l'indicateur en barres
Dans cet indicateur, la méthode de calcul de la moyenne peut être modifiée :
- SMA - moyenne mobile simple ;
- EMA - moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA - moyenne mobile lissée ;
- LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
- JJMA - moyenne adaptative JMA ;
- JurX - moyenne ultralinéaire ;
- ParMA - moyenne parabolique ;
- T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
- AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.
Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase le 10.10.2008.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/749
Canal de régression non linéaire avec interpolation des valeurs futures du graphique des prix.FisherTransform_HTF_Signal
L'indicateur FisherTransform_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.
Un graphique en chandeliers qui relie le prix de vente et le prix d'achat au plus haut et au plus bas des bougies.Simple_Three_Inside_Pattern_EA
Un conseiller expert simple qui effectue des transactions lorsque le prix forme le modèle "Trois de l'intérieur".