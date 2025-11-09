Auteur réel : Rosh

Internal Bar Strength (IBS) est un indicateur développé par Volker Knapp.



Calcul :

Calculé comme une moyenne mobile des valeurs de la force interne de la barre représentant le ratio pour chaque barre :

IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%



Comment l'utiliser :

Une période de cinq barres est généralement utilisée. Les valeurs de l'indicateur vont de 0 à 100. Les intersections du niveau de 60 % indiquent un surachat et le niveau de 40 % indique une survente, et sont respectivement des signaux de vente et d'achat.

Paramètres d'entrée :

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 12 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW; input int Shift= 0 ;

Dans cet indicateur, la méthode de calcul de la moyenne peut être modifiée :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase le 10.10.2008.