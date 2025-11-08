CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Facebook !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

X2MA_KLx3_Cloud - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
26
Note:
(19)
Publié:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) afficher
x2ma_klx3_cloud.mq5 (13.78 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Canal de Keltner réalisé dans le style DRAW_FILLING sous forme de remplissage avec un fond coloré.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Première méthode de calcul de la moyenne
input int Length1=40;                     // Profondeur du premier lissage
input int Phase1=15;                      // Premier paramètre de calcul de la moyenne
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Deuxième méthode de calcul de la moyenne
input int Length2=20;                     // Profondeur de la deuxième moyenne
input int Phase2=100;                     // Deuxième paramètre de lissage
input int KeltnerPeriod=20;               // Période de calcul de la moyenne de Keltner
input double Ratio = 2.0;                 // Coefficient de premier niveau
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Constante de prix
input int Shift=0;                        // Décalage horizontal de l'indicateur en barres
input int PriceShift=0;                   // Décalage vertical de l'indicateur en points

L'indicateur utilise un algorithme avec deux moyennes et la possibilité de choisir chacune des deux moyennes parmi des dizaines de variantes possibles comme ligne moyenne :

  1. SMA - moyenne mobile simple ;
  2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
  3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
  4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
  5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
  6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
  7. ParMA - moyenne parabolique ;
  8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
  9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
  10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres Phase1 et Phase2 ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Indicateur X2MA_KLx3_Cloud

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/739

BBSqueeze BBSqueeze

Oscillateur symétrique non normalisé basé sur un algorithme de régression linéaire avec l'indicateur de force de tendance le plus simple.

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

L'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.

Geometric Moving Average Geometric Moving Average

Version MQL5 de la moyenne mobile géométrique.

Custom Bollinger Bands Custom Bollinger Bands

Indicateur de bandes de Bollinger standard avec fonctions de calcul de moyenne ajoutées