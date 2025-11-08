Canal de Keltner réalisé dans le style DRAW_FILLING sous forme de remplissage avec un fond coloré.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input int Length1= 40 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 20 ; input int Phase2= 100 ; input int KeltnerPeriod= 20 ; input double Ratio = 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

L'indicateur utilise un algorithme avec deux moyennes et la possibilité de choisir chacune des deux moyennes parmi des dizaines de variantes possibles comme ligne moyenne :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;

AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres Phase1 et Phase2 ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".