Le véritable auteur :

Martingeil

Variante modifiée de l'indicateur "Rabbit" de l'auteur "JonKatana". Selon l'auteur de la variante, l'indicateur est plus beau sans lignes floues sur l'ensemble du graphique.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 14.03.2011.



Paramètres d'entrée :