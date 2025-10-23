CodeBaseSections
Indicateurs

Lapin - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
71
(18)
rabbit.mq5 (18.9 KB)
Télécharger au format ZIP
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance

Le véritable auteur :

Martingeil

Variante modifiée de l'indicateur "Rabbit" de l'auteur "JonKatana". Selon l'auteur de la variante, l'indicateur est plus beau sans lignes floues sur l'ensemble du graphique.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 14.03.2011.

Paramètres d'entrée :

//+----------------------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+----------------------------------------------+
input int   Yesterday    = 0;    // Jours de décalage 0-courant, 1-précédent, -1-futur
input int   Levels       = 7;    // Nombre de niveaux
input bool  Comm         = true;  // Afficher un commentaire sur le graphique
input bool  Sublevel     = true;  // Montrer les sous-niveaux à mi-chemin entre les niveaux principaux
//----
input color FontColor=Black;            // Couleur de l'étiquette de prix
//----
input color LineColor    = DeepSkyBlue; // La couleur de la ligne principale
input STYLE LineStyle    = SOLID_;      // Style de la ligne principale
input Width LineWidth    = Width_1;     // Épaisseur de la ligne principale
//----
input color MLineColor   = Lime;         // Couleur de la ligne de sous-niveau
input STYLE MLineStyle   = DASHDOTDOT_; // Style de ligne du sous-niveau
input Width MLineWidth   = Width_1;     // Épaisseur de la ligne du sous-niveau
//----
input color VlineColor   = Black;        // Couleur de la ligne verticale
input STYLE VLineStyle   = SOLID_;      // Style de ligne verticale
input Width VLineWidth   = Width_1;     // Épaisseur de la ligne verticale
//----
input color HL_lineColor = Lime;         // Couleur de la ligne de l'intervalle du jour précédent
input STYLE HL_lineStyle = SOLID_;      // Style de ligne de l'intervalle du jour précédent
input Width HL_lineWidth = Width_5;     // Épaisseur de l'intervalle du jour précédent
//----
input bool  Background=true;            // Tracer des lignes verticales en arrière-plan

Fig.1 Indicateur de lapin

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/697

