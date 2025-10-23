Rejoignez notre page de fans
Lapin - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Variante modifiée de l'indicateur "Rabbit" de l'auteur "JonKatana". Selon l'auteur de la variante, l'indicateur est plus beau sans lignes floues sur l'ensemble du graphique.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 14.03.2011.
Paramètres d'entrée :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input int Yesterday = 0; // Jours de décalage 0-courant, 1-précédent, -1-futur input int Levels = 7; // Nombre de niveaux input bool Comm = true; // Afficher un commentaire sur le graphique input bool Sublevel = true; // Montrer les sous-niveaux à mi-chemin entre les niveaux principaux //---- input color FontColor=Black; // Couleur de l'étiquette de prix //---- input color LineColor = DeepSkyBlue; // La couleur de la ligne principale input STYLE LineStyle = SOLID_; // Style de la ligne principale input Width LineWidth = Width_1; // Épaisseur de la ligne principale //---- input color MLineColor = Lime; // Couleur de la ligne de sous-niveau input STYLE MLineStyle = DASHDOTDOT_; // Style de ligne du sous-niveau input Width MLineWidth = Width_1; // Épaisseur de la ligne du sous-niveau //---- input color VlineColor = Black; // Couleur de la ligne verticale input STYLE VLineStyle = SOLID_; // Style de ligne verticale input Width VLineWidth = Width_1; // Épaisseur de la ligne verticale //---- input color HL_lineColor = Lime; // Couleur de la ligne de l'intervalle du jour précédent input STYLE HL_lineStyle = SOLID_; // Style de ligne de l'intervalle du jour précédent input Width HL_lineWidth = Width_5; // Épaisseur de l'intervalle du jour précédent //---- input bool Background=true; // Tracer des lignes verticales en arrière-plan
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/697
