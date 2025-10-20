Rejoignez notre page de fans
Signal_Tendance_HTF_argent - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur SilverTrend_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur SilverTrend sur la barre sélectionnée sous la forme d'un objet graphique avec une indication colorée de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores s'il y a des signaux pour faire des transactions.
Si la tendance se poursuit sur la barre sélectionnée, l'indicateur le signale par un objet graphique en forme d'étoile, dont la couleur correspond à la direction de la tendance. S'il y a un changement de tendance sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale un objet graphique en forme de flèche, dont la couleur et la direction correspondent à la direction d'une transaction.
Tous les paramètres d'entrée de l'indicateur peuvent être divisés en trois grands groupes :
- Paramètres d'entrée de l'indicateur SilverTrend :
//+------------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Actif financier input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Période de temps pour le calcul de l'indicateur input int RISK=3;
- Paramètres d'entrée de l'indicateur SilverTrend_HTF_Signal, nécessaires à l'affichage visuel de l'indicateur :
//---- paramètres de l'affichage visuel de l'indicateur input uint SignalBar=0; // Numéro de la barre de réception du signal (0 - barre actuelle) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nom des étiquettes de l'indicateur input color UpSymbol_Color=Lime; // Couleur du symbole de croissance input color DnSymbol_Color=Magenta; // Couleur du symbole de la chute input color IndName_Color=DarkOrchid; // Couleur du nom de l'indicateur input uint Symbols_Size=60; // Taille des caractères du signal input uint Font_Size=10; // Taille de la police du nom de l'indicateur input int X_1=5; // Déplacer le nom horizontalement input int Y_1=-15; // Décaler le nom verticalement input bool ShowIndName=true; // Afficher le nom de l'indicateur input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angle d'inclinaison input uint X_=0; // Décalage horizontal input uint Y_=20; // Décalage vertical
- Les paramètres d'entrée de l'indicateur SilverTrend_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour fournir des alertes ou des signaux sonores :
//---- paramètres d'alerte input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante d'indication d'opération input uint AlertCount=0; // Nombre d'alertes à envoyer
Si plusieurs indicateurs SilverTrend_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (noms des étiquettes de l'indicateur).
Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier d'indicateur SilverTrend.mq5 compilé doit être présent dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/683
