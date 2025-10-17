Rejoignez notre page de fans
Tableau de l'IncCCIOn - bibliothèque pour MetaTrader 5
La classe CCCIOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Commodity Channel Index (CCI) en utilisant le tampon de l'indicateur.
Application :
Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec les paramètres suivants
- int aPeriod - période de l'indicateur ;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de calcul de la moyenne.
Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres suivants :
- const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- double aData[] - tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ;
- double aP[] - tampon intermédiaire pour le calcul de la moyenne ;
- double aCC[] - tampon avec la valeur CCI calculée.
Méthodes supplémentaires :
- int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'ICC ;
- string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;
Le fichier Test_CCIOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CCCIOnArray. Le fichier IncCCIOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé). Cette classe nécessite la classe CMAOnArray du fichier IncMAOnArray, situé ici.
L'indicateur technique Commodity Channel Index (CCI) mesure l'écart du prix d'un symbole par rapport à son prix statistique moyen. Les valeurs élevées de l'indice indiquent que le prix est anormalement élevé par rapport à la moyenne, tandis que les valeurs faibles indiquent qu'il est trop bas.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/649
