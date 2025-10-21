Rejoignez notre page de fans
BrainTrend_HTF_Signal - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur BrainTrend_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 définis dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques, dont la couleur détermine la direction de la tendance.
La couleur rouge caractérise les signaux d'une tendance à la baisse, la couleur violette ceux d'une tendance à la hausse. La couleur grise caractérise l'absence de signaux de tendance. Les losanges sont des signaux de l'indicateur BrainTrend1, les cercles - BrainTrend2.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
Le cadre temporel et le nom de l'actif financier pour lequel l'indicateur est calculé peuvent être modifiés à l'aide des variables d'entrée correspondantes de l'indicateur. Si la valeur du paramètre d'entrée Symbol_ (actif financier) est vide, l'instrument graphique actuel sera utilisé comme actif financier.
Tous les paramètres d'entrée peuvent être divisés en deux grands groupes :
- Paramètres d'entrée des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2, dont les explications nécessaires ont été données sur les pages consacrées aux indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 eux-mêmes :
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Actif financier input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Période de temps pour le calcul de l'indicateur input int ATR_Period=7; // Période ATR input int STO_Period=9; // Période stochastique input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Méthode de calcul de la moyenne input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Méthode de calcul du prix
- Les paramètres d'entrée de l'indicateur BrainTrend_HTF_Signal, nécessaires à l'affichage visuel de l'indicateur :
//---- paramètres de l'affichage visuel de l'indicateur input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Nom des étiquettes de l'indicateur input uint BarTotal=4; // Nombre de barres à afficher input color UpSymbol_Color=BlueViolet; // Couleur du symbole de croissance input color FlSymbol_Color=Gray; // Couleur du symbole plat input color DnSymbol_Color=Red; // Couleur du symbole de la chute input color IndName_Color=DarkOrchid; // Couleur du nom de l'indicateur input uint Symbols_Size=34; // Taille des caractères du signal input uint Font_Size=15; // Taille de la police du nom de l'indicateur input int Xn=0; // Déplacer le nom horizontalement input int Yn=-60; // Décaler le nom verticalement input bool ShowIndName=true; // Afficher le nom de l'indicateur input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angle d'inclinaison input uint X_=0; // Décalage horizontal input uint Y_=30; // Décalage vertical
Si plusieurs indicateurs BrainTrend_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (nom des étiquettes de l'indicateur).
Pour que l'indicateur fonctionne, les fichiers compilés des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 doivent être disponibles dans le dossier terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators du terminal client.
