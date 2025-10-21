L'indicateur BrainTrend_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 définis dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques, dont la couleur détermine la direction de la tendance.

La couleur rouge caractérise les signaux d'une tendance à la baisse, la couleur violette ceux d'une tendance à la hausse. La couleur grise caractérise l'absence de signaux de tendance. Les losanges sont des signaux de l'indicateur BrainTrend1, les cercles - BrainTrend2.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

Le cadre temporel et le nom de l'actif financier pour lequel l'indicateur est calculé peuvent être modifiés à l'aide des variables d'entrée correspondantes de l'indicateur. Si la valeur du paramètre d'entrée Symbol_ (actif financier) est vide, l'instrument graphique actuel sera utilisé comme actif financier.

Tous les paramètres d'entrée peuvent être divisés en deux grands groupes :

Paramètres d'entrée des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2, dont les explications nécessaires ont été données sur les pages consacrées aux indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 eux-mêmes :

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ATR_Period= 7 ; input int STO_Period= 9 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE STO_Price= STO_LOWHIGH ; Les paramètres d'entrée de l'indicateur BrainTrend_HTF_Signal, nécessaires à l'affichage visuel de l'indicateur :

input string Symbols_Sirname= "BrainTrend_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=BlueViolet; input color FlSymbol_Color=Gray; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 0 ; input int Yn=- 60 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

Si plusieurs indicateurs BrainTrend_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (nom des étiquettes de l'indicateur).

Pour que l'indicateur fonctionne, les fichiers compilés des indicateurs BrainTrend1 et BrainTrend2 doivent être disponibles dans le dossier terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators du terminal client.



