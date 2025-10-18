CodeBaseSections
Bibliothèque

IncBullsBearsOnArray - bibliothèque pour MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
La classe CBullsBearsOnArray est conçue pour calculer les valeurs des indicateurs Bulls Power et Bears Power par tampons d'indicateurs.

Application :

Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec les paramètres suivants

  • int aPeriod - période de l'indicateur ;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de lissage.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres suivants :

  • const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
  • const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
  • double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;
  • double aDataLow[] - tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ;
  • double aDataClose [] - tampon avec les données Close pour le calcul de l'indicateur ;
  • double & aMA[] - tampon intermédiaire pour le calcul de la moyenne ;
  • double & aBulls[] - valeur calculée du Bulls Power ;
  • double & aBears[] - valeur calculée de la puissance des baissiers.

Méthodes supplémentaires :

  • int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour calculer l'indicateur ;
  • string BuName() - renvoie la chaîne avec le nom de l'indicateur Bulls Power ;
  • string BeName() - renvoie la chaîne avec le nom de l'indicateur Bears Power ;

Le fichier Test_BullsBearsOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CBullsBearsOnArray. Le fichier IncBullsBearsOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé). Cette classe nécessite la classe CMAOnArray du fichier IncMAOnArray, situé ici.

L'évaluation de l'équilibre entre les "bulls" et les "bears" est d'une grande importance, car le changement de cet équilibre est l'un des premiers signaux qui permettent de prédire un changement probable de la tendance. Cette tâche est résolue par les oscillateurs Bulls Power et Bears Power, qui ont été développés par Alexander Elder et décrits dans son livre "How to Play and Win at the Exchange".

Exemple d'utilisation de la classe CBullsBearsOnArray

