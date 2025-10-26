L'indicateur construit des fractales à partir d'un autre cadre temporel plus large sur le graphique actuel en se basant sur les données de l'indicateur Fine_Fractals. Dans les paramètres d'entrée, il est possible de modifier l'horizon temporel des fractales calculées.

Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur Fine_Fractals compilé doit être disponible dans le dossier terminal_data_folder du terminal client.