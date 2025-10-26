Rejoignez notre page de fans
Fractales_fines_MTF - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur construit des fractales à partir d'un autre cadre temporel plus large sur le graphique actuel en se basant sur les données de l'indicateur Fine_Fractals. Dans les paramètres d'entrée, il est possible de modifier l'horizon temporel des fractales calculées.
Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur Fine_Fractals compilé doit être disponible dans le dossier terminal_data_folder du terminal client.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/707
