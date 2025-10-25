Rejoignez notre page de fans
La classe CCHOOnArray est destinée au calcul de l'indicateurChaikin Volatility(CHV) par les tampons d'indicateurs.
Application :
Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec les paramètres :
- int aVPeriod - la période principale de l'indicateur ;
- int aSmPeriod - période de lissage de la fourchette ;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de lissage de la fourchette.
Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres :
- const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;
- double aDataLow[] - tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ;
- double & aR[], - tampon auxiliaire intermédiaire ;
- double & aRS[] - tampon auxiliaire intermédiaire ;
- double & aCHV[] - tampon avec la valeur calculée.
Méthodes supplémentaires :
- int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour calculer l'indicateur ;
- string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur.
Le fichier Test_CHVOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CCHVOnArray. Le fichier IncCHVOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).
L'indicateur Chaikin Volatility (CHV) prend en compte les variations de l'écart entre les prix maximum et minimum. Il détermine la valeur de la volatilité en fonction de la largeur de la fourchette entre le maximum et le minimum. Contrairement à l'Average True Range, l'indicateur Chaikin ne prend pas en compte les écarts.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/671
