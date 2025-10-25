Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
IncFractalsOnArray - bibliothèque pour MetaTrader 5
- Vues:
- 41
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
La classe CFractalsOnArray est destinée au calcul de l'indicateur de fractales par les tampons d'indicateurs.
Application :
Aucune préparation (initialisation) n'est nécessaire.
Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec des paramètres :
- const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;
- double aDataLow[] - tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ;
- double aUpper[] - tampon avec les fractales supérieures.
- double aLower[] - tampon avec les fractales inférieures.
- int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;
- string Name() - renvoie une chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur.
Le fichier Test_FractalsOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CFractalsOnArray. Le fichier IncFractalsOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).
Les fractales sont l'un des cinq indicateurs du système de trading de Bill Williams, qui permet de détecter un bas ou un haut. La définition technique d'une fractale ascendante est une série d'au moins cinq barres consécutives avec deux barres avec des sommets inférieurs devant et derrière le sommet le plus élevé. La configuration inverse (une série de cinq barres avec deux barres avec des plus bas plus élevés devant et derrière le plus bas) correspond à une fractale descendante. Sur le graphique, les fractales ont des valeurs haute et basse et sont marquées par des flèches vers le haut ou vers le bas.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/659
L'indicateur 3D_Oscillator_Signal émet la direction de la tendance ou un signal pour une transaction de l'indicateur 3D_Oscillator sous forme de messages textuels avec une indication en couleur de la tendance ou de la direction de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores.Linear Regression Line
Ligne de régression linéaire
La classe CCHOOnArray est conçue pour calculer l'indicateur Chaikin Volatility (CHV) par tampons d'indicateurs.Wave Weis Bar Force
WaveWeisBarForce est un indicateur personnalisé basé sur la logique des vagues de Weis. Il accumule le volume en vagues directionnelles (haussières ou baissières) et les affiche sous forme d'histogrammes avec des niveaux d'intensité. Vagues haussières : 4 niveaux de vert, de clair à Chaux. Vagues baissières : 4 niveaux de rouge, de clair à Rouge. WaveMax (blanc) : montre la barre avec le volume le plus élevé à l'intérieur de chaque vague. WaveClimax (jaune) : met en évidence le volume accumulé record à travers les vagues. Cet indicateur aide les traders à visualiser la pression du marché par l'accumulation du volume et l'intensité des vagues, améliorant ainsi l'analyse intraday et swing.