La classe CFractalsOnArray est destinée au calcul de l'indicateur de fractales par les tampons d'indicateurs.

Application :

Aucune préparation (initialisation) n'est nécessaire.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec des paramètres :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ; double aDataLow[] - tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ; double aUpper[] - tampon avec les fractales supérieures.

- tampon avec les fractales supérieures. double aLower[] - tampon avec les fractales inférieures.

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;

- renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ; string Name() - renvoie une chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur.

Méthodes supplémentaires :

Le fichier Test_FractalsOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CFractalsOnArray. Le fichier IncFractalsOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).

Les fractales sont l'un des cinq indicateurs du système de trading de Bill Williams, qui permet de détecter un bas ou un haut. La définition technique d'une fractale ascendante est une série d'au moins cinq barres consécutives avec deux barres avec des sommets inférieurs devant et derrière le sommet le plus élevé. La configuration inverse (une série de cinq barres avec deux barres avec des plus bas plus élevés devant et derrière le plus bas) correspond à une fractale descendante. Sur le graphique, les fractales ont des valeurs haute et basse et sont marquées par des flèches vers le haut ou vers le bas.