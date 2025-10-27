La classe COBVOnArray est destinée au calcul de l'indicateur On Balance Volume (OBV) par les tampons d'indicateurs.

Application :

Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec un paramètre optionnel :

int aPeriod - période de l'indicateur. Si la valeur est 0 (par défaut), l'indicateur fonctionne de la même manière que l'indicateur intégré dans le terminal - il est calculé pour toutes les barres du graphique. Pour toute autre valeur positive, le nombre de barres spécifié est utilisé pour calculer la valeur sur chaque barre du graphique (principe de la moyenne mobile).

La méthode Solve () avec les paramètres est appelée dans la fonction OnCalculate () de l'indicateur :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aDataClose[] - tampon contenant les données de clôture pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données de clôture pour le calcul de l'indicateur ; double aDataVolume [] - tampon avec les données de volume pour le calcul de l'indicateur ;

[] - tampon avec les données de volume pour le calcul de l'indicateur ; double & aOBV[] - tampon avec la valeur calculée.

Méthodes supplémentaires :

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;

renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ; string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur.

Le fichier Test_OBVOnArray.mq5 est un indicateur contenant un exemple d'utilisation de la classe COBVOnArray. Le fichier IncOBVOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).

L'indicateur technique OBV (On Balance Volume ) relie le volume et le changement de prix qui accompagne le volume donné. La signification de cet indicateur, inventé par Joseph Granville, est simple. Si le prix de clôture de la barre actuelle est supérieur au précédent, la valeur du volume de la barre actuelle est ajoutée à la valeur OBV précédente, si le prix de clôture de la barre actuelle est inférieur au précédent, le volume actuel est soustrait de la valeur On Balance Volume précédente.