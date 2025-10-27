La classe CFramaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateurFractal Adaptive Moving Average ( FRAMA) par tampons d'indicateurs.

Application :

Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec le paramètre :

int aPeriod - période de l'indicateur.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aDataHigh[] - tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données High pour le calcul de l'indicateur ; double aDataLow[] - tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon avec les données Low pour le calcul de l'indicateur ; double aDataClose [] - tampon avec les données Close pour le calcul de l'indicateur ;

[] - tampon avec les données Close pour le calcul de l'indicateur ; double aPrama[] - tampon avec la valeur calculée de l'indicateur.

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;

- renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ; string Name() - renvoie une chaîne avec le nom de l'indicateur.

Méthodes supplémentaires :

Le fichier Test_FramaOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CFramaOnArray. Le fichier IncFramaOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé).

L'indicateur technique Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) a été développé par John Ehlers. Cet indicateur est basé sur l'algorithme de la moyenne mobile exponentielle, dans lequel le facteur de lissage est calculé sur la base de la dimension fractale actuelle de la série de prix. L'avantage de l'indicateur FRAMA est sa capacité à suivre les mouvements de tendance forts et à ralentir très fortement dans les moments de consolidation des prix.