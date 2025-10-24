La classe CTrixOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur TRIX(Triple Exponential Average, TRIX) en utilisant la mémoire tampon de l'indicateur.



Application :



La méthode Init () avec les paramètres est appelée dans la fonction OnInit () de l'indicateur :

int aPeriod - période de l'indicateur ;

- période de l'indicateur ; ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de lissage.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aData[] - tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ; double aM1[] - tampon intermédiaire pour les calculs ;

- tampon intermédiaire pour les calculs ; double aM2[ ] - tampon intermédiaire pour les calculs ;

] - tampon intermédiaire pour les calculs ; double aM3[ ] - tampon intermédiaire pour les calculs ;

] - tampon intermédiaire pour les calculs ; double aTrix[] - tampon contenant la valeur calculée de l'indicateur.

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;

- renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ; string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;

Méthodes supplémentaires :

Test_TrixOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CTrixOnArray. Le fichier IncTrixOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé). Cette classe nécessite la classe CMAOnArray du fichier IncMAOnArray, situé ici.

L'indicateur technique Triple Exponential Average (TRIX) a été développé par Jack Hutson en tant qu'oscillateur des conditions de surachat et de survente. Il peut également être utilisé comme indicateur de momentum. Le triple lissage sert à éliminer les composantes cycliques dans les mouvements de prix avec une période plus courte que la période de l'indicateur TRIX.