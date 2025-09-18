Währungen / TSLA
TSLA: Tesla Inc
416.85 USD 9.01 (2.12%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSLA hat sich für heute um -2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 416.56 bis zu einem Hoch von 432.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tesla Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TSLA News
- Apple, FedEx and UPS rise premarket; Lennar falls
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- Morgan Stanleys Humanoid-Index übertrifft S&P 500 seit Auflegung deutlich
- Morgan Stanley Humanoid 100 index outperforms S&P 500 since February inception
- Elon Musk's $1 trillion pay deal is ambitious — but so was his last 'mammoth' one, tech guru says
- Tesla lifted to Outperform at Baird on ‘physical AI inflection’
- Baird stuft Tesla auf „Outperform“ hoch und verweist auf führende Rolle bei KI
- Baird upgrades Tesla stock rating to Outperform on AI leadership potential
- Tesla could be two years away from a huge EV range breakthrough
- Top Funds Connect With This Tesla, Google, And Amazon Supplier — Big Time
- Get in These Trades/Investments Today
- Tesla: Hold Through The Volatility With Equanimity (NASDAQ:TSLA)
- A Big Change to the “Doghouse Policy” Proves Little Help for Tesla Stock (NASDAQ:TSLA) - TipRanks.com
- Why Tesla Stock Is A Strong Buy (Rating Upgrade) (NASDAQ:TSLA)
- Boycott Disney over pulling Jimmy Kimmel? Why the company will likely fare better than Tesla and Bud Light did.
- You Can Beat The Market - By Breaking Some Rules
- Dogecoin Is Still Here—And Now There's an ETF That Tracks It
- Intel-Nvidia-Partnerschaft beflügelt: BofA hebt ASML-Kursziel auf 941 Euro an
- ASML stock price target raised to EUR941 by BofA on Intel-Nvidia deal
- Should You Invest $1,000 in Media Giant Paramount Right Now?
- Elon Musk's xAI Rocked By Exec Exits, Management Disputes
- Waymo and Via to offer robotaxis for public transit, starting with Arizona
- dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.09.2025 - 15.15 Uhr
Handelsanwendungen für TSLA
Atlas Advisors Capital Management
Ruben Spaander E V Lee
Herzlichen Glückwunsch - dies ist heute Ihre erste Beschreibung, die nicht von ChatGPT geschrieben wurde. Mein Ziel war es, etwas Geradliniges und Zuverlässiges zu entwickeln: einen Aktienmanager, der ehrlich und einfach zu bedienen ist. Wählen Sie Ihre Aktien, legen Sie Ihr Risiko fest und lassen Sie Atlas Advisor den Rest erledigen. Er findet hochwertige Einstiegsmöglichkeiten, geht mit kontrollierten Stop-Losses in den Handel und sichert die Gewinne, wenn die Marktbedingungen schwächer we
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (10)
Stock Trader Pro ist ein automatischer Handelsberater, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Auf der Grundlage einer vom Autor entwickelten Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es versucht, Markttiefs zu erkennen, indem es in Wellen handelt und mehrere Zeitrahmen überwacht, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu find
Tesla Quantum AI
Benrashi Sagev Jacobson
Erweiterte Robustheitstests: Bewertung der Anpassungsfähigkeit und des Leistungspotenzials Mein Expert Advisor (EA) wurde getestet und hat verschiedene Stresstests durchlaufen, um zu untersuchen, wie er auf unterschiedliche Marktbedingungen und Parameteränderungen reagieren könnte. Walk-Forward-Optimierung (WFO) und Walk-Forward-Matrix (WFM) werden verwendet, um die Leistung bei ungesehenen Daten und wechselnden Umgebungen zu analysieren und möglicherweise festzustellen, ob und wann der EA erfo
FREE
Gold Cloud MT5
Benny Subarja
Expert Gold Cloud, verwenden Sie 3 Position mit Risiko Prozent, wenn es Signal, Wenn Sie 1%, dann 3 Position x 1 % = 3% Risiko. 3 Positionen mit 1:1, 1:2, 1:10 RR. BEP und Trailing Stop werden ausgeführt, wenn der erste TP erreicht wird. Dies in nicht immer gewinnen Expertenberater, aber wenn im richtigen Moment, es wird Ihnen schöne Gewinn, Bitte halten Sie sich an Riskpercent 1-3. Dieser Experte nicht mit Martingale oder gefährliche Hedging-Position. Attribute: Funktioniert am besten auf XAUU
FREE
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Erschließen Sie die Macht der Trends mit Premium Trend Master EA Sind Sie auf der Suche nach einem stabilen, zuverlässigen und nicht-martingalen Handelsroboter, um von Markttrends zu profitieren? Premium Trend Master ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um starke Trends mit Präzision und Sicherheit zu erkennen und zu handeln. Er verfügt über eine robuste Trading-Engine und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die ihre Trendfolgestrategien auf M
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Nexus Stock Trader ist ein MT5 Expert Advisor, der mit US-Aktien handelt. Aktienliste: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM Die Strategie ist auf IC Markets Daten von 2018-2025 optimiert. Der EA geht nur long aka. Aktienkauf mit Trailing-Stop Live Signal (Handel mit 3% Kontoguthaben Risiko) Backtest & Setup Anleitung : Um den EA korrekt zu testen und auszuführen, benötigen Sie den BankOrderFlow_update Indikator. Senden Sie mir eine PM,
Stonks Go Up
Tjark Hendrik Groeger
5 (1)
Mehr Symbole, bessere Ergebnisse: Der EA funktioniert noch besser mit mehr Symbolen, was ihn perfekt für eine diversifizierte Strategie macht, die Ihr Risiko streut. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von mindestens 10 Symbolen anstelle von nur 2, da dies die Diversifizierung erheblich verbessert und mehr Trades ermöglicht. Einrichtung: Wählen Sie ein beliebiges Symbol auf dem täglichen Zeitrahmen Beginnen Sie mit einem zufälligen Symbol Ihrer Wahl, das auf dem täglichen Z
EA Revolution - Intelligentes Kaufen und Halten Dieser EA wurde für diejenigen entwickelt, die an die Buy-and-Hold-Strategie glauben, diese aber auf die nächste Stufe heben wollen. Anstatt Positionen tagelang oder wochenlang offen zu halten, kauft und verkauft dieses System täglich und vermeidet so die Risiken von Marktlücken , eliminiert Swap-Kosten und verbessert das Risikomanagement. Das Ziel ist einfach: Beibehaltung der traditionellen Anlagephilosophie, aber mit einer dynamischeren und effi
Tagesspanne
416.56 432.22
Jahresspanne
212.11 488.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 425.86
- Eröffnung
- 428.87
- Bid
- 416.85
- Ask
- 417.15
- Tief
- 416.56
- Hoch
- 432.22
- Volumen
- 224.400 K
- Tagesänderung
- -2.12%
- Monatsänderung
- 27.00%
- 6-Monatsänderung
- 58.08%
- Jahresänderung
- 58.70%
