KurseKategorien
Währungen / TSLA
Zurück zum Aktien

TSLA: Tesla Inc

416.85 USD 9.01 (2.12%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TSLA hat sich für heute um -2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 416.56 bis zu einem Hoch von 432.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tesla Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSLA News

Handelsanwendungen für TSLA

Atlas Advisors Capital Management
Ruben Spaander E V Lee
Experten
Herzlichen Glückwunsch - dies ist heute Ihre erste Beschreibung, die nicht von ChatGPT geschrieben wurde. Mein Ziel war es, etwas Geradliniges und Zuverlässiges zu entwickeln: einen Aktienmanager, der ehrlich und einfach zu bedienen ist. Wählen Sie Ihre Aktien, legen Sie Ihr Risiko fest und lassen Sie Atlas Advisor den Rest erledigen. Er findet hochwertige Einstiegsmöglichkeiten, geht mit kontrollierten Stop-Losses in den Handel und sichert die Gewinne, wenn die Marktbedingungen schwächer we
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (10)
Experten
Stock Trader Pro ist ein automatischer Handelsberater, der für den US-Aktienmarkt entwickelt wurde. Auf der Grundlage einer vom Autor entwickelten Handelsstrategie und der Beobachtung, dass der Aktienmarkt als Spotmarkt dazu neigt, im Laufe der Zeit zu wachsen, ist das System so konfiguriert, dass es nur Long-Positionen eröffnet. Es versucht, Markttiefs zu erkennen, indem es in Wellen handelt und mehrere Zeitrahmen überwacht, um optimale Einstiegspunkte bei vorübergehenden Kursrückgängen zu find
Tesla Quantum AI
Benrashi Sagev Jacobson
Experten
Erweiterte Robustheitstests: Bewertung der Anpassungsfähigkeit und des Leistungspotenzials Mein Expert Advisor (EA) wurde getestet und hat verschiedene Stresstests durchlaufen, um zu untersuchen, wie er auf unterschiedliche Marktbedingungen und Parameteränderungen reagieren könnte. Walk-Forward-Optimierung (WFO) und Walk-Forward-Matrix (WFM) werden verwendet, um die Leistung bei ungesehenen Daten und wechselnden Umgebungen zu analysieren und möglicherweise festzustellen, ob und wann der EA erfo
FREE
Gold Cloud MT5
Benny Subarja
Experten
Expert Gold Cloud, verwenden Sie 3 Position mit Risiko Prozent, wenn es Signal, Wenn Sie 1%, dann 3 Position x 1 % = 3% Risiko. 3 Positionen mit 1:1, 1:2, 1:10 RR. BEP und Trailing Stop werden ausgeführt, wenn der erste TP erreicht wird. Dies in nicht immer gewinnen Expertenberater, aber wenn im richtigen Moment, es wird Ihnen schöne Gewinn, Bitte halten Sie sich an Riskpercent 1-3. Dieser Experte nicht mit Martingale oder gefährliche Hedging-Position. Attribute: Funktioniert am besten auf XAUU
FREE
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Experten
Erschließen Sie die Macht der Trends mit Premium Trend Master EA Sind Sie auf der Suche nach einem stabilen, zuverlässigen und nicht-martingalen Handelsroboter, um von Markttrends zu profitieren? Premium Trend Master ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um starke Trends mit Präzision und Sicherheit zu erkennen und zu handeln. Er verfügt über eine robuste Trading-Engine und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die ihre Trendfolgestrategien auf M
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experten
Nexus Stock Trader ist ein MT5 Expert Advisor, der mit US-Aktien handelt. Aktienliste: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM Die Strategie ist auf IC Markets Daten von 2018-2025 optimiert. Der EA geht nur long aka. Aktienkauf mit Trailing-Stop Live Signal (Handel mit 3% Kontoguthaben Risiko) Backtest & Setup Anleitung : Um den EA korrekt zu testen und auszuführen, benötigen Sie den BankOrderFlow_update Indikator. Senden Sie mir eine PM,
Stonks Go Up
Tjark Hendrik Groeger
5 (1)
Experten
Mehr Symbole, bessere Ergebnisse: Der EA funktioniert noch besser mit mehr Symbolen, was ihn perfekt für eine diversifizierte Strategie macht, die Ihr Risiko streut. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von mindestens 10 Symbolen anstelle von nur 2, da dies die Diversifizierung erheblich verbessert und mehr Trades ermöglicht. Einrichtung: Wählen Sie ein beliebiges Symbol auf dem täglichen Zeitrahmen Beginnen Sie mit einem zufälligen Symbol Ihrer Wahl, das auf dem täglichen Z
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
EA Revolution - Intelligentes Kaufen und Halten Dieser EA wurde für diejenigen entwickelt, die an die Buy-and-Hold-Strategie glauben, diese aber auf die nächste Stufe heben wollen. Anstatt Positionen tagelang oder wochenlang offen zu halten, kauft und verkauft dieses System täglich und vermeidet so die Risiken von Marktlücken , eliminiert Swap-Kosten und verbessert das Risikomanagement. Das Ziel ist einfach: Beibehaltung der traditionellen Anlagephilosophie, aber mit einer dynamischeren und effi
Tagesspanne
416.56 432.22
Jahresspanne
212.11 488.54
Vorheriger Schlusskurs
425.86
Eröffnung
428.87
Bid
416.85
Ask
417.15
Tief
416.56
Hoch
432.22
Volumen
224.400 K
Tagesänderung
-2.12%
Monatsänderung
27.00%
6-Monatsänderung
58.08%
Jahresänderung
58.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K