Divisas / RXRX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RXRX: Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A
4.71 USD 0.13 (2.69%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RXRX de hoy ha cambiado un -2.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.57, mientras que el máximo ha alcanzado 4.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RXRX News
- Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Nvidia Has $4.3 Billion Invested in These 6 Artificial Intelligence (AI) Stocks. Here's the Best of the Bunch.
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Presents at Citi's Biopharma Back to School
- AI-driven drug discovery picks up as FDA pushes to reduce animal testing
- 3 AI Stocks Disrupting Trillion-Dollar Industries
- 1 Reason to Buy This Beaten-Down Artificial Intelligence (AI) Stock, and 2 Reasons to Sell
- The Next Big Thing: 2 AI-Powered Healthcare Stocks Ready to Explode
- Why Recursion Pharmaceuticals Stock Caught a Cold This Week
- Recursion: "Hold" Rating Based On Initial REC-4881 FAP Treatment Data (NASDAQ:RXRX)
- Nvidia quietly buys more stock in AI infrastructure favorite
- Recursion Pharma CEO Gibson sells shares worth $3.26 million
- Recursion Pharmaceuticals: Two Clinical Readouts In H2'25 (NASDAQ:RXRX)
- 3 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Recursion Sets $100 Million Partnership Goal by 202
- Why Recursion Pharmaceuticals Stock Tanked on Tuesday
- Recursion (RXRX) Q2 Revenue Jumps 33%
- Recursion Pharmaceuticals Reports Wider-Than-Expected Q2 Loss, Beats Revenue Estimates - Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX)
- Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Recursion Pharmaceuticals to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- 2 Beaten-Down Stocks With Incredible Upside Potential
- Gilead Sciences (GILD) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
Rango diario
4.57 4.89
Rango anual
3.79 12.36
- Cierres anteriores
- 4.84
- Open
- 4.80
- Bid
- 4.71
- Ask
- 5.01
- Low
- 4.57
- High
- 4.89
- Volumen
- 17.481 K
- Cambio diario
- -2.69%
- Cambio mensual
- 2.61%
- Cambio a 6 meses
- -11.80%
- Cambio anual
- -27.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B