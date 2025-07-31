Währungen / RXRX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RXRX: Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A
4.93 USD 0.22 (4.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RXRX hat sich für heute um 4.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.79 bis zu einem Hoch von 4.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RXRX News
- Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Nvidia Has $4.3 Billion Invested in These 6 Artificial Intelligence (AI) Stocks. Here's the Best of the Bunch.
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) Presents at Citi's Biopharma Back to School
- AI-driven drug discovery picks up as FDA pushes to reduce animal testing
- 3 AI Stocks Disrupting Trillion-Dollar Industries
- 1 Reason to Buy This Beaten-Down Artificial Intelligence (AI) Stock, and 2 Reasons to Sell
- The Next Big Thing: 2 AI-Powered Healthcare Stocks Ready to Explode
- Why Recursion Pharmaceuticals Stock Caught a Cold This Week
- Recursion: "Hold" Rating Based On Initial REC-4881 FAP Treatment Data (NASDAQ:RXRX)
- Nvidia quietly buys more stock in AI infrastructure favorite
- Recursion Pharma CEO Gibson sells shares worth $3.26 million
- Recursion Pharmaceuticals: Two Clinical Readouts In H2'25 (NASDAQ:RXRX)
- 3 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Recursion Sets $100 Million Partnership Goal by 202
- Why Recursion Pharmaceuticals Stock Tanked on Tuesday
- Recursion (RXRX) Q2 Revenue Jumps 33%
- Recursion Pharmaceuticals Reports Wider-Than-Expected Q2 Loss, Beats Revenue Estimates - Recursion Pharmaceuticals (NASDAQ:RXRX)
- Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Recursion Pharmaceuticals to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- 2 Beaten-Down Stocks With Incredible Upside Potential
- Gilead Sciences (GILD) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
Tagesspanne
4.79 4.97
Jahresspanne
3.79 12.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.71
- Eröffnung
- 4.79
- Bid
- 4.93
- Ask
- 5.23
- Tief
- 4.79
- Hoch
- 4.97
- Volumen
- 14.415 K
- Tagesänderung
- 4.67%
- Monatsänderung
- 7.41%
- 6-Monatsänderung
- -7.68%
- Jahresänderung
- -24.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K