RXRX: Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A
4.89 USD 0.18 (3.82%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RXRX para hoje mudou para 3.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.79 e o mais alto foi 4.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.79 4.97
Faixa anual
3.79 12.36
- Fechamento anterior
- 4.71
- Open
- 4.79
- Bid
- 4.89
- Ask
- 5.19
- Low
- 4.79
- High
- 4.97
- Volume
- 6.703 K
- Mudança diária
- 3.82%
- Mudança mensal
- 6.54%
- Mudança de 6 meses
- -8.43%
- Mudança anual
- -24.88%
