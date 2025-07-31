クォートセクション
通貨 / RXRX
RXRX: Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A

4.93 USD 0.22 (4.67%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RXRXの今日の為替レートは、4.67%変化しました。日中、通貨は1あたり4.79の安値と4.97の高値で取引されました。

Recursion Pharmaceuticals Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.79 4.97
1年のレンジ
3.79 12.36
以前の終値
4.71
始値
4.79
買値
4.93
買値
5.23
安値
4.79
高値
4.97
出来高
14.415 K
1日の変化
4.67%
1ヶ月の変化
7.41%
6ヶ月の変化
-7.68%
1年の変化
-24.27%
