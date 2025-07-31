Valute / RXRX
RXRX: Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A
4.91 USD 0.02 (0.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RXRX ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.86 e ad un massimo di 5.15.
Segui le dinamiche di Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RXRX News
Intervallo Giornaliero
4.86 5.15
Intervallo Annuale
3.79 12.36
- Chiusura Precedente
- 4.93
- Apertura
- 4.99
- Bid
- 4.91
- Ask
- 5.21
- Minimo
- 4.86
- Massimo
- 5.15
- Volume
- 20.721 K
- Variazione giornaliera
- -0.41%
- Variazione Mensile
- 6.97%
- Variazione Semestrale
- -8.05%
- Variazione Annuale
- -24.58%
20 settembre, sabato