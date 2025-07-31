QuotazioniSezioni
Valute / RXRX
Tornare a Azioni

RXRX: Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A

4.91 USD 0.02 (0.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RXRX ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.86 e ad un massimo di 5.15.

Segui le dinamiche di Recursion Pharmaceuticals Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RXRX News

Intervallo Giornaliero
4.86 5.15
Intervallo Annuale
3.79 12.36
Chiusura Precedente
4.93
Apertura
4.99
Bid
4.91
Ask
5.21
Minimo
4.86
Massimo
5.15
Volume
20.721 K
Variazione giornaliera
-0.41%
Variazione Mensile
6.97%
Variazione Semestrale
-8.05%
Variazione Annuale
-24.58%
20 settembre, sabato