Divisas / IMTX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IMTX: Immatics N.V
6.03 USD 0.03 (0.50%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IMTX de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.91, mientras que el máximo ha alcanzado 6.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Immatics N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMTX News
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Mizuho reiterates Outperform rating on Immatics stock following Q2 results
- New Strong Sell Stocks for August 15th
- Immatics NV earnings missed by €0.28, revenue fell short of estimates
- Immatics (IMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Arcturus Therapeutics (ARCT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Dynavax Technologies (DVAX) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Iovance Biotherapeutics: ASCO Update, Competitor Data And The Road Ahead (NASDAQ:IOVA)
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Immatics (IMTX) Stock: Taking Off On A PRAME Rocketship
- immatics n.v. announces upcoming annual general meeting
- Cantor Fitzgerald reiterates overweight rating on Immatics stock
- Deutsche Bank sets $10 target for Immatics stock on Buy rating
- Immatics N.V.: Trading Below Cash, But Not Without Reason (NASDAQ:IMTX)
- Iovance: The Company Makes It Hard To Estimate Revenue Growth (NASDAQ:IOVA)
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Rango diario
5.91 6.08
Rango anual
3.32 11.40
- Cierres anteriores
- 6.00
- Open
- 6.06
- Bid
- 6.03
- Ask
- 6.33
- Low
- 5.91
- High
- 6.08
- Volumen
- 993
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- 17.54%
- Cambio a 6 meses
- 36.73%
- Cambio anual
- -46.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B