IMTX: Immatics N.V
6.61 USD 0.58 (9.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMTXの今日の為替レートは、9.62%変化しました。日中、通貨は1あたり6.20の安値と6.75の高値で取引されました。
Immatics N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
6.20 6.75
1年のレンジ
3.32 11.40
- 以前の終値
- 6.03
- 始値
- 6.20
- 買値
- 6.61
- 買値
- 6.91
- 安値
- 6.20
- 高値
- 6.75
- 出来高
- 1.268 K
- 1日の変化
- 9.62%
- 1ヶ月の変化
- 28.85%
- 6ヶ月の変化
- 49.89%
- 1年の変化
- -41.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K