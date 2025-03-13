КотировкиРазделы
IMTX: Immatics N.V

6.00 USD 0.30 (5.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IMTX за сегодня изменился на 5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.67, а максимальная — 6.00.

Следите за динамикой Immatics N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.67 6.00
Годовой диапазон
3.32 11.40
Предыдущее закрытие
5.70
Open
5.73
Bid
6.00
Ask
6.30
Low
5.67
High
6.00
Объем
809
Дневное изменение
5.26%
Месячное изменение
16.96%
6-месячное изменение
36.05%
Годовое изменение
-47.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.