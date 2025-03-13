Валюты / IMTX
IMTX: Immatics N.V
6.00 USD 0.30 (5.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMTX за сегодня изменился на 5.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.67, а максимальная — 6.00.
Следите за динамикой Immatics N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.67 6.00
Годовой диапазон
3.32 11.40
- Предыдущее закрытие
- 5.70
- Open
- 5.73
- Bid
- 6.00
- Ask
- 6.30
- Low
- 5.67
- High
- 6.00
- Объем
- 809
- Дневное изменение
- 5.26%
- Месячное изменение
- 16.96%
- 6-месячное изменение
- 36.05%
- Годовое изменение
- -47.04%
