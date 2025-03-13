Währungen / IMTX
IMTX: Immatics N.V
6.67 USD 0.06 (0.91%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMTX hat sich für heute um 0.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.48 bis zu einem Hoch von 6.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Immatics N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.48 6.73
Jahresspanne
3.32 11.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.61
- Eröffnung
- 6.62
- Bid
- 6.67
- Ask
- 6.97
- Tief
- 6.48
- Hoch
- 6.73
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.91%
- Monatsänderung
- 30.02%
- 6-Monatsänderung
- 51.25%
- Jahresänderung
- -41.13%
