Divisas / HOUR
HOUR: Hour Loop Inc
3.14 USD 0.08 (2.48%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HOUR de hoy ha cambiado un -2.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.10, mientras que el máximo ha alcanzado 3.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hour Loop Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HOUR News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Dow Falls Over 100 Points; US Economy Adds 22,000 Jobs - Hour Loop (NASDAQ:HOUR), Innovation Beverage Group (NASDAQ:IBG)
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Hour Loop elects board members and ratifies auditor at annual meeting
Rango diario
3.10 3.24
Rango anual
1.10 6.90
- 3.22
- 3.11
- 3.14
- 3.44
- 3.10
- 3.24
- 358
- -2.48%
- 132.59%
- 121.13%
- 115.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
-
- 3.7
- -0.3
12:30
USD
-
- 7.6
- 5.9
12:30
USD
-
- 282 K
- 263 K
12:30
USD
-
- 1.935 M
- 1.939 M
14:00
USD
-
- -0.2%
- -0.1%
17:00
USD
-
- 1.985%
20:00
USD
-
- $123.1 B
- $150.8 B