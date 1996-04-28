KurseKategorien
HOUR: Hour Loop Inc

3.16 USD 0.10 (3.07%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HOUR hat sich für heute um -3.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.15 bis zu einem Hoch von 3.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hour Loop Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HOUR News

HOUR on the Community Forum

Handelsanwendungen für HOUR

Mini POC
Flavio Javier Jarabeck
4.96 (28)
Indikatoren
Für diejenigen, die mit überladenen Volumenprofil-/Marktprofil-Indikatoren zu kämpfen haben, gibt es eine Lösung, die nur die Point of Control (POC)-Informationen enthält. Der superschnelle und zuverlässige Mini-POC-Indikator stellt diese wichtigen Informationen visuell in Ihrem Chart dar. Vollständig anpassbar in teilbaren Zeitrahmen, Art des Volumens, Berechnungsmethode und wie viele Tage zurück Sie benötigen. EINSTELLUNGEN Zeitrahmen für die Aufteilung der POCs innerhalb des Tages. Zu verwen
FREE
TrendSurge EA
Calvin Andile Mahlangu
Experten
TRENDSURGE EA von KALI-FX: Ihr strategischer Partner zum Erfassen potenzieller Trendwechsel. Jeden Tag setzt dieses Tool strategisch schwebende Orders zu Schlüsselpunkten und zielt auf Zeiten hoher Marktvolatilität ab, um Ihre Handelsmöglichkeiten zu maximieren. Der Expert Advisor ist so konzipiert, dass er langfristigem Wachstum den Vorrang gibt und so im Laufe der Zeit nachhaltige und stetige Erträge gewährleistet. Der Expert Advisor führt Aufträge um die Mittagszeit aus, in der Regel währen
FREE
Heiken PLUS Trader
Filip Valkovic
Experten
Ich automatisierte Handelsstrategie auf der Grundlage meiner HEIKEN + Indikator, der in diesem EA enthalten ist, und es funktionierte sehr gut ! "HEIKEN PLUS ist der einzige Indikator, den Sie wirklich brauchen, um ein erfolgreicher Händler zu sein , ohne tiefes Wissen über den Forex-Handel oder irgendwelche Werkzeuge." Sehr geeignetes Werkzeug für neue Händler oder fortgeschrittene Händler zu. Schauen Sie auf meiner Verkäuferseite nach, um Informationen über den Indikator zu erhalten. HEIKEN
Intraday Bull for Boom 300 by Market Instruments
Michal Kuc
Experten
Das automatische Handelssystem führt nur Kaufaufträge auf den synthetischen Index Boom 300 aus. Die Mindesteinlage auf dem Konto beträgt 2500$. Die Parameter sind für einen Zeitrahmen von 1 STUNDE optimiert. Die gesamte Geschichte Test ist in Screenshots Abschnitt. Eingaben: Konto-Hebelung `Hebelung (1:N)`, Stop Loss in Prozent (Werte größer als Null), Take Profit in Prozent (Werte größer als Null), Länge des Auswertungsrahmens, Aktivierungslevel in Prozent für den Bewertungsrahmen, Schließen
Trend Ryder MT5
Anas Abba
Experten
### Erschließen Sie die Macht des profitablen Handels mit unserem innovativen Trendfolge-EA! Sind Sie es leid, dem Markt zuzusehen, wie er sich ohne Sie bewegt? Sind Sie frustriert von verpassten Chancen und inkonsistenten Ergebnissen? Es ist an der Zeit, Ihre Handelsstrategie mit dem **Ultimate Trend Following EA** zu revolutionieren - Ihr Schlüssel zu konstanten Gewinnen und stressfreiem Handel! #### Warum sollten Sie unseren Trend Following EA wählen? **1. Bewährte Profitabilität:** Unser
Gold HFT MT5
Sami George Saba Zeidan
Experten
Finden Sie Ihre beste Einstellung mit dem Backtest, bevor Sie mit einem realen Konto handeln, bitte! Aber Standardeinstellungen sollten sehr gut sein. HFT FAST SCALPING EA die High Frequency Trading, die Stop-Aufträge verwenden, um die Trades eingeben, wenn der Markt trending ist. beste Verwendung für 1- Low Slippage Broker für us30 und DE40. 2- LOW OR ZERO COMMISSION BROKERS FÜR EUR und GOLD. 3-Prop Firmen wie ftmo ,tff,.......etc Dieser EA UNLIKE andere HFT EAs , Sie können sehen, dass in
Buy Signals
Heet Chandubhai Patel
Indikatoren
Kaufsignal-Indikator Dieser Indikator erzeugt ein Bu y-Signal , wenn eine potenzielle Aufwärtsbewegung erkannt wird. A grüner Pfeil erscheint unter dem Preisdiagramm und zeigt einen möglichen Einstiegspunkt für eine Long-Position an. Das Signal hilft Händlern, Momente der Stärke auf dem Markt zu erkennen. TIPP: - VERWENDEN SIE 1-STUNDEN- ODER GRÖSSERE ZEITRAHMEN FÜR BESSERE ERGEBNISSE. ZIEHEN SIE DEN STOP-LOSS NACH, INDEM SIE DIE NÄCHSTGELEGENEN HÖCHST- UND TIEFSTSTÄNDE DER SCHWANKUNGEN VERWEND
Sell Signals
Heet Chandubhai Patel
Indikatoren
Verkaufssignal-Indikator Dieser Indikator erzeugt ein Verkaufssignal , wenn eine potenzielle Abwärtsbewegung erkannt wird. Ein roter Pfeil erscheint über dem Preisdiagramm und weist auf einen möglichen Einstiegspunkt für eine Short-Position hin. Das Signal hilft Händlern, Momente der Stärke auf dem Markt zu erkennen. TIPP: VERWENDEN SIE 1-STUNDEN- ODER GRÖSSERE ZEITRAHMEN FÜR BESSERE ERGEBNISSE. ZIEHEN SIE DEN STOP-LOSS NACH, INDEM SIE DIE NÄCHSTGELEGENEN HÖCHST- UND TIEFSTSTÄNDE DER SCHWANKUNG
Tagesspanne
3.15 3.29
Jahresspanne
1.10 6.90
Vorheriger Schlusskurs
3.26
Eröffnung
3.19
Bid
3.16
Ask
3.46
Tief
3.15
Hoch
3.29
Volumen
94
Tagesänderung
-3.07%
Monatsänderung
134.07%
6-Monatsänderung
122.54%
Jahresänderung
116.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K