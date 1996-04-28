Währungen / HOUR
HOUR: Hour Loop Inc
3.16 USD 0.10 (3.07%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOUR hat sich für heute um -3.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.15 bis zu einem Hoch von 3.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hour Loop Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HOUR News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Dow Falls Over 100 Points; US Economy Adds 22,000 Jobs - Hour Loop (NASDAQ:HOUR), Innovation Beverage Group (NASDAQ:IBG)
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Hour Loop elects board members and ratifies auditor at annual meeting
Tagesspanne
3.15 3.29
Jahresspanne
1.10 6.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.26
- Eröffnung
- 3.19
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Tief
- 3.15
- Hoch
- 3.29
- Volumen
- 94
- Tagesänderung
- -3.07%
- Monatsänderung
- 134.07%
- 6-Monatsänderung
- 122.54%
- Jahresänderung
- 116.44%
