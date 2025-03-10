Divisas / EMX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EMX: EMX Royalty Corporation (Canada)
4.10 USD 0.08 (1.99%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EMX de hoy ha cambiado un 1.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.01, mientras que el máximo ha alcanzado 4.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EMX Royalty Corporation (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMX News
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Are Basic Materials Stocks Lagging EMX Royalty (EMX) This Year?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on EMX Royalty stock amid merger
- EMX Royalty Corporation (EMX:CA) Elemental Altus and EMX Royalty Merger & Acquisition Call
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Is EMX Royalty (EMX) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- EMX Royalty Corp. (EMX) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- H.C. Wainwright raises EMX Royalty stock price target to $5.75 on strong cash flows
- EMX Royalty: Tapping Into A Supercharged Metals Bull Market (NYSE:EMX)
- Are Basic Materials Stocks Lagging EMX Royalty (EMX) This Year?
- What Makes EMX Royalty Corp. (EMX) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - June 2025 Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - The May Report
- EMX stock touches 52-week high at $2.46 amid robust growth
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The April Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The March Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The February Report
- EMX Royalty: A Conservative Investment In Commodities And Gold (NYSE:EMX)
Rango diario
4.01 4.15
Rango anual
1.65 4.44
- Cierres anteriores
- 4.02
- Open
- 4.02
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Low
- 4.01
- High
- 4.15
- Volumen
- 807
- Cambio diario
- 1.99%
- Cambio mensual
- 10.51%
- Cambio a 6 meses
- 100.98%
- Cambio anual
- 124.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B