Moedas / EMX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EMX: EMX Royalty Corporation (Canada)
4.17 USD 0.07 (1.71%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EMX para hoje mudou para 1.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.05 e o mais alto foi 4.18.
Veja a dinâmica do par de moedas EMX Royalty Corporation (Canada). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMX Notícias
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Are Basic Materials Stocks Lagging EMX Royalty (EMX) This Year?
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on EMX Royalty stock amid merger
- EMX Royalty Corporation (EMX:CA) Elemental Altus and EMX Royalty Merger & Acquisition Call
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Is EMX Royalty (EMX) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- EMX Royalty Corp. (EMX) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- H.C. Wainwright raises EMX Royalty stock price target to $5.75 on strong cash flows
- EMX Royalty: Tapping Into A Supercharged Metals Bull Market (NYSE:EMX)
- Are Basic Materials Stocks Lagging EMX Royalty (EMX) This Year?
- What Makes EMX Royalty Corp. (EMX) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - June 2025 Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - The May Report
- EMX stock touches 52-week high at $2.46 amid robust growth
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The April Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The March Report
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The February Report
- EMX Royalty: A Conservative Investment In Commodities And Gold (NYSE:EMX)
Faixa diária
4.05 4.18
Faixa anual
1.65 4.44
- Fechamento anterior
- 4.10
- Open
- 4.06
- Bid
- 4.17
- Ask
- 4.47
- Low
- 4.05
- High
- 4.18
- Volume
- 447
- Mudança diária
- 1.71%
- Mudança mensal
- 12.40%
- Mudança de 6 meses
- 104.41%
- Mudança anual
- 127.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh