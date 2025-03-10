Валюты / EMX
EMX: EMX Royalty Corporation (Canada)
4.02 USD 0.20 (4.74%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EMX за сегодня изменился на -4.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.02, а максимальная — 4.21.
Следите за динамикой EMX Royalty Corporation (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.02 4.21
Годовой диапазон
1.65 4.44
- Предыдущее закрытие
- 4.22
- Open
- 4.16
- Bid
- 4.02
- Ask
- 4.32
- Low
- 4.02
- High
- 4.21
- Объем
- 905
- Дневное изменение
- -4.74%
- Месячное изменение
- 8.36%
- 6-месячное изменение
- 97.06%
- Годовое изменение
- 119.67%
