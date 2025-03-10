通貨 / EMX
EMX: EMX Royalty Corporation (Canada)
4.22 USD 0.12 (2.93%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EMXの今日の為替レートは、2.93%変化しました。日中、通貨は1あたり4.05の安値と4.23の高値で取引されました。
EMX Royalty Corporation (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EMX News
1日のレンジ
4.05 4.23
1年のレンジ
1.65 4.44
- 以前の終値
- 4.10
- 始値
- 4.06
- 買値
- 4.22
- 買値
- 4.52
- 安値
- 4.05
- 高値
- 4.23
- 出来高
- 845
- 1日の変化
- 2.93%
- 1ヶ月の変化
- 13.75%
- 6ヶ月の変化
- 106.86%
- 1年の変化
- 130.60%
