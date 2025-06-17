Divisas / EDIT
EDIT: Editas Medicine Inc
2.72 USD 0.11 (3.89%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EDIT de hoy ha cambiado un -3.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.71, mientras que el máximo ha alcanzado 2.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Editas Medicine Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EDIT News
- Why Is Editas (EDIT) Down 16.9% Since Last Earnings Report?
- Editas Medicine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on EDIT-401 progress
- Editas Nominates EDIT-401 as Lead In Vivo Therapy for High Cholesterol
- Wells Fargo raises Editas Medicine stock price target to $4 on EDIT-401 data
- Editas Medicine, Inc. (EDIT) Lead In Vivo Development Candidate Webinar Call (NASDAQ:EDIT)
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- Why Editas Medicine Stock Was Skyrocketing This Week
- H.C. Wainwright raises Editas Medicine stock price target to $5 on pipeline progress
- Baird raises Editas Medicine stock price target to $6 on pipeline progress
- Editas Medicine earnings missed by $0.23, revenue topped estimates
- Editas Medicine (EDIT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Can This Beaten-Down Stock Bounce Back?
- Humacyte, Inc. (HUMA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Are Medical Stocks Lagging Editas Medicine (EDIT) This Year?
- MiMedx (MDXG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Editas Medicine - Primed For An Unlikely Comeback? It's Not Impossible
- 3 Genomics Stocks Worth Adding to Your Portfolio in 2025
- Wall Street Expects Editas Medicine to Soar 53%. Is It Time to Buy Now?
- 2 Beaten-Down Stocks to Avoid
- Eli Lilly's $1.3 Billion Verve Deal Signals Confidence In Gene Editing Space: Analyst - Eli Lilly (NYSE:LLY), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Editas Medicine Is Great. Here's Why You Shouldn't Buy It.
- Verve Therapeutics Skyrockets — Pulling Gene-Editing Stocks Higher — On $1.3 Billion Eli Lilly Takeover
Rango diario
2.71 2.90
Rango anual
0.91 3.81
- Cierres anteriores
- 2.83
- Open
- 2.82
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Low
- 2.71
- High
- 2.90
- Volumen
- 2.100 K
- Cambio diario
- -3.89%
- Cambio mensual
- 7.94%
- Cambio a 6 meses
- 134.48%
- Cambio anual
- -20.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B