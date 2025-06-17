Währungen / EDIT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EDIT: Editas Medicine Inc
2.88 USD 0.12 (4.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EDIT hat sich für heute um -4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.86 bis zu einem Hoch von 3.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Editas Medicine Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDIT News
- Why Is Editas (EDIT) Down 16.9% Since Last Earnings Report?
- Editas Medicine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on EDIT-401 progress
- Editas Nominates EDIT-401 as Lead In Vivo Therapy for High Cholesterol
- Wells Fargo raises Editas Medicine stock price target to $4 on EDIT-401 data
- Editas Medicine, Inc. (EDIT) Lead In Vivo Development Candidate Webinar Call (NASDAQ:EDIT)
- Satellos Bioscience: Promising Novel Treatment For Duchenne Muscular Dystrophy (TSX:MSCL:CA)
- Beam Therapeutics: A Slow-Developing Story (NASDAQ:BEAM)
- Why Editas Medicine Stock Was Skyrocketing This Week
- H.C. Wainwright raises Editas Medicine stock price target to $5 on pipeline progress
- Baird raises Editas Medicine stock price target to $6 on pipeline progress
- Editas Medicine earnings missed by $0.23, revenue topped estimates
- Editas Medicine (EDIT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Can This Beaten-Down Stock Bounce Back?
- Humacyte, Inc. (HUMA) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Are Medical Stocks Lagging Editas Medicine (EDIT) This Year?
- MiMedx (MDXG) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Editas Medicine - Primed For An Unlikely Comeback? It's Not Impossible
- 3 Genomics Stocks Worth Adding to Your Portfolio in 2025
- Wall Street Expects Editas Medicine to Soar 53%. Is It Time to Buy Now?
- 2 Beaten-Down Stocks to Avoid
- Eli Lilly's $1.3 Billion Verve Deal Signals Confidence In Gene Editing Space: Analyst - Eli Lilly (NYSE:LLY), Verve Therapeutics (NASDAQ:VERV)
- Editas Medicine Is Great. Here's Why You Shouldn't Buy It.
- Verve Therapeutics Skyrockets — Pulling Gene-Editing Stocks Higher — On $1.3 Billion Eli Lilly Takeover
Handelsanwendungen für EDIT
Trailing Manager Pro
Mirel Daniel Gheonu
Erweiterter visueller Trailing-Manager Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihr Handelsmanagement mit dem Advanced Visual Trailing Manager , einem leistungsstarken und intuitiven Tool, das Ihre Gewinne schützt und Ihr Risiko minimiert. Es handelt sich hierbei nicht um einen signalgenerierenden EA, sondern um ein professionelles Dienstprogramm, das mit Ihrer bestehenden Handelsstrategie - ob manuell oder automatisiert - zusammenarbeitet, um Ihre offenen Positionen und schwebenden Aufträge mit
FREE
Statistics by magic pro mt5
Tomasz Marcin Moleda
"Statistics by magic pro" ist ein Programm, das nach Eingabe einer magischen Zahl eine Statistik erstellt. Sie können gleichzeitig bis zu 10 Statistiken für verschiedene magische Zahlen in einem Diagrammfenster verfolgen. Das Programm ist sehr einfach zu bedienen. Das Programm sollte auf einem beliebigen freien Diagramm ausgeführt werden. Im EDIT-Feld des Charts geben Sie die magische Zahl ein. Die Eingabe von "0" löscht die Statistik in diesem Fenster. Der Betrieb des Programms kann durch Auswa
FREE
GOLD Candle Breakout Pro EA
Fiandri Abduhu Nurulhaq
GOLD Candle Breakout Pro EA - Smart Entries basierend auf kraftvollen Kerzen! GOLD Candle Breakout Pro EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um ein starkes Marktmomentum mit Hilfe von gültigen und starken Kerzenformationen zu erfassen. Durch die Kombination einer sauberen Preisaktionsanalyse mit intelligenten Sitzungsfiltern ist dieser EA ideal für Händler, die präzise Ausbrüche mit hohem Potenzial suchen. Hauptmerkmale: Breakout-Einstiegsstrategie Erkenn
GOLD Candle Entry EA
Fiandri Abduhu Nurulhaq
GOLD Candle Entry EA - Intelligente Einstiege basierend auf starken Kerzen! GOLD Candle Entry EA ist ein einfacher, aber effektiver Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die von starken Kerzenformationen profitieren möchten. Er identifiziert High-Momentum-Kerzen und platziert Trades nur, wenn strenge Kriterien erfüllt sind - ideal für Scalping- und Intraday-Handelsstrategien! --- Hauptmerkmale : Smart Candle-Based Entry : Der EA scannt die vorangegangene Kerze und platzier
Electonyk HFT
Punza Yannick Kakungula
ICH PRÄSENTIERE IHNEN DEN ELEKTRONENROBOTER, EINEN HOCHFREQUENZROBOTER, DER MIT DEM US30-PAAR GOLD HANDELN KANN PERIODE:PERIODE 1 MINUTE ODER 1 STUNDE DIESER ROBOTER MUSS VERWENDET WERDEN, UM EIN PROP FIRM KONTO EINZURICHTEN UND FINANZIERT WERDEN PARAMETER ZUM EINSTELLEN DES ROBOTERS STOP LOSS1 EINGESTELLT AUF:75 GRENZZEITBEREICH SIGNALZEITBEREICH VON:16H30 SIGNALZEITBEREICH BIS:20H00 DIESER ROBOTER SOLLTE AUF NIEDRIGE LATENZ VPS VERWENDET WERDEN IST EIN BROKER MIT NIEDRIGEN SPREADS WIE FP M
AIS Order Machine
AIRAT SAFIN
WICHTIGSTE INFORMATIONEN <1> Genau dieses Programm wurde verwendet, um den Weltrekord im Trading 2020 aufzustellen Account Equity wurde von $1.000.000 auf $100.000.000 in 16 Tagen erhöht Details => www.mql5.com/en/users/AIS <2> In den letzten Tagen dieses Rekords wurde die Position durch 1000-2000 Aufträge erstellt Es wurde der Computer mit 1 Kern Pentium 4 CPU bei 2.8 GHz und 1 GB Speicher In den letzten zwei Tagen betrug der tägliche Gewinn 40.000.000 $ jeden Tag <3> Es war 100% manueller Han
Msg2Line MT4 Send to LINE messenger
Sajiro Yoshizaki
Mit der Msg2Line-Funktion können Sie die Warteschlange „LINE-Warteschlange“ schließen. Die meisten Leute sind schüchtern, aber die meisten Leute sind schüchtern. Diese App ist für alle zugänglich und kann ohne Anmeldung genutzt werden. Diese Seite ist für Benutzer von Drittanbietern verfügbar. - Problembehandlung bei Problemen 1. BEARBEITEN Sie die Problembehandlung für diesen Beitrag. 2. Ich habe mich für ein Kinderspiel entschieden. - Benutzer-Feedback + Feedback zu diesem Artikel 1. EDIT
FREE
Statistics by magic pro
Tomasz Marcin Moleda
"Statistics by magic pro" is a program that provides statistics after entering a magic number. You can simultaneously track up to 10 statistics for different magic numbers in one chart window. The program is very easy to use. The program should be run on any free chart. In the EDIT field on the chart, you should enter the magic number. Entering "0" will erase the statistics in that window. The operation of the program can be stopped by selecting the statistics off option. After selecting it, the
FREE
Tagesspanne
2.86 3.08
Jahresspanne
0.91 3.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.00
- Eröffnung
- 3.04
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Tief
- 2.86
- Hoch
- 3.08
- Volumen
- 1.301 K
- Tagesänderung
- -4.00%
- Monatsänderung
- 14.29%
- 6-Monatsänderung
- 148.28%
- Jahresänderung
- -16.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K