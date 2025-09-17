CotizacionesSecciones
EURCZK: Euro vs Czech Koruna

24.30038 CZK 0.00675 (0.03%)
Sector: Divisa Básica: Euro Divisa de beneficio: Czech Koruna

El tipo de cambio de EURCZK de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.27013 CZK por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 24.34688 CZK.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs corona checa. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
24.27013 24.34688
Rango anual
24.17963 25.44470
Cierres anteriores
24.3071 3
Open
24.2961 3
Bid
24.3003 8
Ask
24.3006 8
Low
24.2701 3
High
24.3468 8
Volumen
10.911 K
Cambio diario
-0.03%
Cambio mensual
-0.55%
Cambio a 6 meses
-2.51%
Cambio anual
-3.64%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.