EURCZK: Euro vs Czech Koruna

24.28338 CZK 0.00675 (0.03%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Czech Koruna

Der Wechselkurs von EURCZK hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 24.18363 CZK und einem Hoch von 24.30240 CZK pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Tschechischer Krone-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Handelsanwendungen für EURCZK

Tagesspanne
24.18363 24.30240
Jahresspanne
24.17963 25.44470
Vorheriger Schlusskurs
24.2766 3
Eröffnung
24.2831 3
Bid
24.2833 8
Ask
24.2836 8
Tief
24.1836 3
Hoch
24.3024 0
Volumen
30.877 K
Tagesänderung
0.03%
Monatsänderung
-0.61%
6-Monatsänderung
-2.58%
Jahresänderung
-3.71%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K