EURCZK: Euro vs Czech Koruna

24.32988 CZK 0.02175 (0.09%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Czech Koruna

Курс EURCZK за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.26163 CZK за 1 EUR, а максимальная — 24.33613 CZK.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Чешской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
24.26163 24.33613
Годовой диапазон
24.17963 25.44470
Предыдущее закрытие
24.3081 3
Open
24.2961 3
Bid
24.3298 8
Ask
24.3301 8
Low
24.2616 3
High
24.3361 3
Объем
25.834 K
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
-0.42%
6-месячное изменение
-2.39%
Годовое изменение
-3.52%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.