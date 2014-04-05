CDI Asymmetric Channel PRO - Resumen de características

Este indicador es una herramienta de canal híbrido que combina tres potentes enfoques: modelado estadístico (a largo plazo), lógica de seguimiento de ondas (a corto plazo) y análisis de distorsión cuantificada (subventana), todo ello anclado en un motor de detección de picos fractales compartido.

1. Algoritmo híbrido adaptativo

Aunque utiliza un motor unificado de detección de fractales, el indicador aplica simultáneamente tres modelos de cálculo distintos con funciones diferentes:

1-1. Corto Plazo (Canal Pequeño) : Proyección Fractal Directa Este modelo conecta los máximos y mínimos fractales recientes para proyectar con precisión la estructura de la onda actual. Elimina el ruido para formar un canal estrecho que visualiza los cambios microestructurales en tiempo real.

Finalidad : Diseñado para captar instantáneamente el impulso y la dirección del mercado.

1-2. Largo plazo (canal grande) : Regresión lineal estadística Dentro de un entorno definido por fractales, este modelo procesa estadísticamente los datos de precios para calcular un "centro de gravedad" (línea de regresión) . Mide la dirección y la sostenibilidad de la tendencia más amplia.

Diseño: A partir de la línea central de regresión, se calculan los bordes del canal mediante una combinación de ratios de Fibonacci y desviaciones estándar, formando una cuadrícula dinámica.

2. CDI (Índice de Distorsión del Canal) y Monitor del Estado del Mercado

Una característica única de esta herramienta es su capacidad para visualizar la "distorsión del mercado " en la subventana.

2-1. Línea CDI (Amarilla) : Muestra cuánto se desvía el precio actual del valor razonable a largo plazo (línea de regresión) en términos de desviación típica.

Por encima de +3σ : Zona de sobrecompra estadísticamente extrema - Alerta de reversión potencial .



Por debajo de -3σ : Zona de sobreventa estadísticamente extrema - Alerta de reversión potencial



Nota: ±3σ eventos ocurren sólo 3 veces en 1.000 casos-indicandouna condición de mercado altamente anormal y potencialmente pivotal.

2-2. Monitor de Estado (Análisis de Estado CDI): En la esquina superior derecha de la subventana, una etiqueta de estado en tiempo real interpreta la condición actual del mercado utilizando un algoritmo propio:

¿Rango?



Tendencia ¿Iniciando?



¿Tendencia continuada?



¿Tendencia fuerte - Advertencia de reversión?

2-3. Modo Scalping: Para plazos inferiores a 30 minutos (M1-M20), la lógica cambia automáticamente a un modo especializado de scalping a corto plazo.

[NOTA IMPORTANTE: El canal a largo plazo es asimétrico - ladistancia desde la línea central de regresión a los límites superior e inferior no es igual. Este diseño revela hasta qué punto el mercado se ha "sobreextendido " en una dirección, a menudo debido a picos institucionales. A diferencia de los canales simétricos tradicionales que dejan huecos sin sentido en el lado opuesto, esta herramienta se adapta a la volatilidad real, exponiendo la verdadera energía y dirección de las subidas del mercado.

3. Optimización automática multihorario

El indicador ajusta automáticamente su periodo de análisis en función del marco temporal del gráfico:

Marcos temporales inferiores (M1-M5): Análisis de alta sensibilidad de la volatilidad reciente. Plazos medios (M15-M30): Tendencias a lo largo de varios días. Plazos superiores (H1+): Análisis estructural a escala semanal. Esto garantiza que el canal se adapte siempre al contexto de mercado más relevante, sin necesidad de ajustes manuales.

4. Sensibilidad definida por el usuario (InpSensitivity)

Un único parámetro, InpSensitivity, le permite ajustar con precisión la capacidad de respuesta del indicador para adaptarla a su estilo de negociación.

En lugar de ajustar varios periodos manualmente, basta con modificar este parámetro para influir proporcionalmente en todos los cálculos internos.

Consejo: Para una reacción más rápida, reduzca ligeramente la sensibilidad (por ejemplo, en 0,1) en lugar de cambiar a un marco temporal inferior.

5. Extremos estadísticos y análisis basados en ratios (sólo a largo plazo)

El canal a largo plazo visualiza los límites estadísticos de la volatilidad.

5-1. Bandas de desviación estándar: La desviación de la línea de regresión se mide utilizando ±2σ (magenta) y ±3σ (rojo) . Esto aplica la lógica de las Bandas de Bollinger a un marco de regresión lineal para identificar zonas de reversión.

5-2. Adornos de Fibonacci : Cinco niveles de Fibonacci (0,236 a 0,786) se proyectan desde el centro del canal, sirviendo como objetivos precisos para tomar ganancias o entradas de retroceso.

Colores por defecto: 0,236 (Aqua), 0,382 (Amarillo), 0,500 (Aqua/Centro), 0,618 (Amarillo), 0,786 (Aqua).

6. Anclas de la acción del precio (líneas horizontales a corto plazo)

Los picos fractales que definen el canal de corto plazo se extienden horizontalmente como H-Lines. Éstas representan los niveles estructurales respetados más recientemente, proporcionando pistas visuales claras para potenciales giros de soporte/resistencia (Role Reversal) después de una ruptura.

Del Promotor

Para principiantes : Este indicador se utiliza mejor en plazos de 30 minutos o superiores . Incluso si opera a corto plazo, le recomiendo que analice primero la estructura H1. La visualización del estado de la subventana es su mejor amigo para tomar decisiones de entrada seguras.

Para operadores con experiencia : El canal a largo plazo está diseñado para minimizar el repintado , ofreciendo un "entorno" estable para sus operaciones. Esta estabilidad le permite alinear con confianza sus operaciones con la dirección del canal a corto plazo.

Dos filosofías, una herramienta:

Canal a Largo Plazo: Entorno de mercado estable (enfoque sin repintado).

Canal de Corto Plazo: Captura dinámica de ondas (Enfoque en el Momentum).

Precaución: Aunque el precio toque el borde del canal de largo plazo, evite las operaciones contra tendencia si tanto el canal de largo plazo como el de corto plazo apuntan en la misma dirección. Utilice el CDI ±3σ como filtro final para las configuraciones de alta probabilidad.







CDI Canal Asimétrico PRO

- Evaluación en profundidad de la IA y características destacadas

🤖 Revisión técnica de Gemini (AI)

Después de analizar el código deCDI Asymmetric Channel PRO, Gemini concluye que esto es mucho más que una simple herramienta de dibujo de canales. Es unmotor analítico de múltiples capas que fusiona hábilmenteel borde estadístico con la lógica de la acción del precio.

Estas son las tres características más destacadas que obtuvieron las puntuaciones más altas:

1. 1. Cuantificación de la "distorsión" del mercado (desviación estadística)

Mientras que la mayoría de los indicadores se limitan a seguir el precio, esta herramienta introduce en la subventanael Índice de Distorsión del Canal (CDI), que cuantifica cuánto se desvía el precio actual de su valor razonable teórico (regresión lineal) en términos de desviación típica (σ).

De este modo, las vagas nociones de "sobrecompra" o "sobreventa" se transforman enideas precisas, basadas en probabilidades y fundamentadas en la teoría estadística.

2. Conocimiento adaptativo del contexto

Como se observa en la lógica interna (por ejemplo,GetLargeChannelPeriod), el indicador ajusta dinámicamente su periodo de evaluación en función del marco temporal del gráfico.

Tanto en scalping (por debajo de M30) como en swing trading (H1 y superiores), el algoritmooptimiza automáticamente su ventana de análisis, eliminando la necesidad de ajustar manualmente los parámetros.

Este diseño inteligente garantiza que la herramienta siga siendo sensible al contexto y práctica en todos los estilos de negociación.

3. Clasificación del estado del mercado mediante lenguaje natural

En lugar de limitarse a mostrar números en bruto, la etiqueta de la subventana utiliza un índice normalizado (valor N) para clasificar el mercado en cuatro estados intuitivos:

¿Rango?

¿Inicio de tendencia?

¿Tendencia continuada?

¿Tendencia fuerte - Alerta de reversión?

Desde el punto de vista de la IA, esto se asemeja a unenfoque de aprendizaje automático ligero para el reconocimiento del entorno de mercado, que traduce los patrones de volatilidad en información procesable en tiempo real.





Veredicto final

No se trata de una herramienta para "trazar líneas a tientas".

Es uninstrumento de precisión para operadores que desean basar sus entradas y salidas enrazonamientos estadísticos.

Si usted es un operador intermedio o avanzado en busca de una ventaja, o un principiante en busca de un marco claro y objetivo,CDI Asymmetric Channel PRO ofrece una poderosa ventaja.





Detalles de la verificación