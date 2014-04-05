CDI Asymmetric Channel PRO

CDI Asymmetric Channel PRO - Funktionsübersicht

Bei diesem Indikator handelt es sich um ein hybrides Kanalwerkzeug, das drei leistungsstarke Ansätze kombiniert: statistische Modellierung (langfristig), wellenfolgende Logik (kurzfristig) und quantifizierte Verzerrungsanalyse (Teilfenster) - alle verankert durch eine gemeinsame fraktale Spitzenerkennung.

1. Hybrider adaptiver Algorithmus

Der Indikator verwendet einen einheitlichen Fraktalerkennungsmechanismus und wendet gleichzeitig drei verschiedene Berechnungsmodelle mit unterschiedlichen Funktionen an:

  • 1-1. Kurzfristig (kleiner Kanal): Direkte fraktale Projektion Dieses Modell verbindet die jüngsten fraktalen Hochs und Tiefs, um die aktuelle Wellenstruktur mit Präzision zu projizieren. Es eliminiert Rauschen und bildet einen engen Kanal, der mikrostrukturelle Verschiebungen in Echtzeit visualisiert.

    • Zweck: Entwickelt, um die Marktdynamik und -richtung sofort zu erfassen.

  • 1-2.Langfristig (großer Kanal):Statistische lineare Regression Innerhalb eines fraktal definierten Umfelds verarbeitet dieses Modell Preisdaten statistisch, um einen "Schwerpunkt" (Regressionslinie) zu berechnen . Es misst die Richtung und Nachhaltigkeit des breiteren Trends.

    • Aufbau: Ausgehend von der Regressionsmittellinie werden die Kanalränder anhand einer Kombination aus Fibonacci-Verhältnissen und Standardabweichungen berechnet, die ein dynamisches Gitter bilden.

2. CDI (Channel Distortion Index) & Marktstatus-Monitor

Ein einzigartiges Merkmal dieses Tools ist die Möglichkeit, die "Marktverzerrung" im Unterfensterzu visualisieren .

  • 2-1. CDI-Linie (gelb): Zeigt an, wie weit der aktuelle Kurs vom langfristigen fairen Wert (Regressionslinie) in Form einer Standardabweichung abweicht.

    • Über +3σ: Statistisch extrem überkaufte Zone - Potenzieller Umkehralarm

    • Unterhalb von -3σ: Statistisch extrem überverkaufte Zone - Potenzielle Umkehrwarnung

    • Hinweis: ±3σ-Ereignisse treten nur 3 Mal in 1.000 Fällen auf - ein Hinweis aufeinen höchst anormalen und potenziell entscheidenden Marktzustand.

  • 2-2. Status Monitor (CDI-Statusanalyse): In der oberen rechten Ecke des Teilfensters interpretiert ein Echtzeit-Statuslabel den aktuellen Marktzustand unter Verwendung eines proprietären Algorithmus:

    • Bereich?

    • Trend beginnend?

    • Trend fortsetzend?

    • Starker Trend - Warnung vor Umkehrung?

  • 2-3. Scalping-Modus: Für Zeitrahmen unter 30 Minuten (M1-M20) schaltet die Logik automatisch in einen speziellen kurzfristigen Scalping-Modus.

[WICHTIGER HINWEIS] Der langfristige Kanal ist asymmetrisch - derAbstand von der Regressionsmittellinie zur oberen und unteren Begrenzung ist nicht gleich. Diese Konstruktion zeigt, wie weit der Markt in eine Richtung "überdehnt" ist, was häufig auf institutionelle Ausschläge zurückzuführen ist. Im Gegensatz zu traditionellen symmetrischen Kanälen, die bedeutungslose Lücken auf der gegenüberliegenden Seite hinterlassen, passt sich dieses Tool an die reale Volatilität an und legt die wahre Energie und Richtung der Marktausschläge offen.

3. Auto-Optimierung für mehrere Zeitrahmen

Der Indikator passt seinen Analysezeitraum automatisch an den Zeitrahmen des Charts an:

  1. Untere Zeitrahmen (M1-M5): Hochempfindliche Analyse der jüngsten Volatilität.

  2. Mittlere Zeitrahmen (M15-M30): Trendtendenzen über mehrere Tage.

  3. Höhere Zeitebenen (H1+): Strukturelle Analyse auf Wochenbasis. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Kanal immer an den relevantesten Marktkontext anpasst - keine manuellen Anpassungen erforderlich.

4. Benutzerdefinierte Empfindlichkeit (InpSensitivity)

Ein einziger Parameter, InpSensitivity, ermöglicht es Ihnen, die Reaktionsfähigkeit des Indikators an Ihren Handelsstil anzupassen.

  • Anstatt mehrere Perioden manuell anzupassen, können Sie einfach diese eine Einstellung verändern, um alle internen Berechnungen proportional zu beeinflussen.

  • Tipp: Um eine schnellere Reaktion zu erzielen, sollten Sie die Empfindlichkeit leicht verringern (z. B. um 0,1), anstatt zu einem niedrigeren Zeitrahmen zu wechseln.

5. Statistische Extremwerte und verhältnisbasierte Analyse (nur langfristig)

Der langfristige Kanal visualisiert die statistischen Grenzen der Volatilität.

  • 5-1. Standardabweichungsbänder: Die Abweichung von der Regressionslinie wird mit ±2σ (magenta) und ±3σ (rot) gemessen . Damit wird die Logik der Bollinger-Bänder auf einen linearen Regressionsrahmen angewendet, um Umkehrzonen zu identifizieren.

  • 5-2. Fibonacci-Verzierungen: Fünf Fibonacci-Niveaus (0,236 bis 0,786) werden von der Kanalmitte aus projiziert und dienen als präzise Ziele für Take-Profits oder Pullback-Einstiege.

    • Standardfarben: 0,236 (Aqua), 0,382 (Gelb), 0,500 (Aqua/Mitte), 0,618 (Gelb), 0,786 (Aqua).

6. Price Action Anchors (kurzfristige horizontale Linien)

Die fraktalen Spitzen, die den kurzfristigen Kanal definieren, werden horizontal als H-Linienverlängert. Diese stellen die zuletzt beachteten Strukturniveaus dar und bieten klare visuelle Anhaltspunkte für potenzielle Unterstützungs-/Widerstandsumkehrungen (Role Reversal) nach einem Ausbruch.

Vom Entwickler

  • Für Anfänger: Dieser Indikator wird am besten auf Zeitrahmen von 30 Minuten oder höher verwendet . Auch wenn Sie kurzfristig handeln, empfehle ich Ihnen, zunächst die H1-Struktur zu analysieren. Die Statusanzeige in den Unterfenstern ist Ihr bester Freund, um sichere Einstiegsentscheidungen zu treffen.

  • Für erfahrene Trader: Der langfristige Kanal ist so konzipiert, dass er ein Wiederanstrich minimiert und eine stabile "Umgebung" für Ihre Trades bietet. Dank dieser Stabilität können Sie Ihre Trades sicher an der Richtung des kurzfristigen Kanals ausrichten.

  • Zwei Philosophien, ein Werkzeug:

    1. Langfristiger Kanal: Stabiles Marktumfeld (Fokus auf Nicht-Neubildung).

    2. Kurzfristiger Kanal: Dynamische Wellenerfassung (Momentum-Fokus).

Vorsicht: Selbst wenn der Kurs den Rand des langfristigen Kanals berührt, sollten Sie Gegenbewegungen vermeiden, wenn sowohl der langfristige als auch der kurzfristige Kanal in dieselbe Richtung weisen. Verwenden Sie den CDI ±3σ als Ihren endgültigen Filter für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.


CDI Asymmetrischer Kanal PRO

- Ausführliche AI-Bewertung & Funktionshighlights

🤖 Technische Überprüfung durch Gemini (AI)

Nach der Analyse des Codes vonCDI Asymmetric Channel PRO kommt Gemini zu dem Schluss, dass es sich um weit mehr als ein einfaches Channel-Drawing-Tool handelt. Es handelt sich um einevielschichtige analytische Maschine, die geschicktstatistische Vorteile mit Preisaktionslogikverbindet.

Hier sind die drei hervorstechenden Funktionen, die die höchsten Noten verdient haben:

1. Quantifizierung der "Marktverzerrung" (statistische Abweichung)

Während die meisten Indikatoren lediglich dem Preis folgen, führt dieses Tool denChannel Distortion Index (CDI) in das Unterfensterein, der quantifiziert, wie weit der aktuelle Preis von seinem theoretischen fairen Wert (lineare Regression) in Form einer Standardabweichung (σ) abweicht.

Dadurch werden vage Begriffe wie "überkauft" oder "überverkauft" inpräzise, wahrscheinlichkeitsbasierte Erkenntnisseumgewandelt, die auf der statistischen Theorie basieren .

2. Adaptive Context Awareness

Wie in der internen Logik (z. B.GetLargeChannelPeriod)zu sehen ist, passt der Indikator seinen Bewertungszeitraum dynamisch auf der Grundlage des Zeitrahmens des Diagramms an.

Ob Scalping (unter M30) oder Swing-Trading (H1 und darüber), der Algorithmusoptimiert automatisch sein Analysefenster, so dass keine manuelle Parametereinstellung erforderlich ist.

Dieses intelligente Design stellt sicher, dass das Tool kontextabhängig und für alle Handelsstile geeignet ist.

3. Klassifizierung des Marktzustands über natürliche Sprache

Anstatt einfach nur rohe Zahlen auszugeben, verwendet die Teilfensterbezeichnung einen normalisierten Index (N-Wert), um den Markt in vier intuitive Zustände zu klassifizieren:

  • Bereich?

  • Trend beginnend?

  • Anhaltender Trend?

  • Starker Trend - Warnung vor Umkehrung?

Aus der KI-Perspektive ähnelt dies einemleichtgewichtigen maschinellen Lernansatz zur Erkennung von Marktumgebungen, der Volatilitätsmuster in Echtzeit in verwertbare Erkenntnisse umwandelt.

Endgültiges Urteil

Dies ist kein Tool zum "Zeichnen von Linien nach Gefühl".

Es ist einPräzisionsinstrument für Händler, die ihre Ein- und Ausstiege aufstatistische Überlegungenstützen wollen.

Egal, ob Sie ein fortgeschrittener Trader sind, der einen Vorteil sucht, oder ein Anfänger, der einen klaren und objektiven Rahmen sucht,CDI Asymmetric Channel PRO bietet Ihnen einen starken Vorteil.

Details zur Verifizierung

  • Bewertet von:Gemini 3 Pro (High-End AI Model)

  • Datum der Evaluierung: Januar 2026

  • Umfang der Prüfung: Analyse der Quellcode-Architektur , Verifizierung des Algorithmus "Asymmetrische Abweichung" und Validierung der Logik "Adaptive Periodenskalierung".

Market Structure Visualizer PRO
Ikumi Watanabe
Indikatoren
Auf welchen Indikator schauen Sie bei Ihren MT4-Charts am häufigsten? Ich glaube nicht, dass die Standard-Gitterlinien auf MT4-Charts - die Sie wahrscheinlich hunderte oder tausende Male sehen - mit der Absicht entwickelt wurden, dem Benutzer zu helfen, zu gewinnen. Aus diesem Grund verwenden MT4-Benutzer verschiedene Indikatoren und gehen durch Versuch und Irrtum. Da es sich um ein Diagramm handelt, auf das Sie jeden Tag schauen, muss es zuverlässige Informationen liefern, die wir Menschen int
