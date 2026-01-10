Zenith Session Flux
- Indicadores
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.50
Zenith Session Flux es un indicador técnico de nivel profesional para MetaTrader 5 diseñado para identificar y visualizar las ventanas de negociación institucionales conocidas como ICT Killzones. El indicador automatiza el proceso de alineación temporal sincronizando la hora del servidor de su broker con la hora local de Nueva York, garantizando que los cuadros de sesión y los pivotes de precios aparezcan en los momentos institucionales precisos, independientemente de la zona horaria de su broker.
Características del indicador:
- Sincronización automática de zonas horarias: Calcula automáticamente el desfase entre la hora del servidor de su broker y la hora GMT para alinearla con la hora EST/EDT de Nueva York.
- Visualización precisa de la zona horaria: Dibuja rectángulos de fondo para las sesiones de Asia, Londres, Nueva York AM y Nueva York PM.
- Pivotes de precios institucionales: Traza automáticamente líneas de tendencia horizontales en los máximos y mínimos de cada sesión una vez finalizada ésta.
- Límite de dibujo basado en el recuento: Un sistema de gestión especializado que restringe el número de sesiones pasadas que se muestran en el gráfico para evitar el desorden.
- Actualizaciones en tiempo real: Actualiza dinámicamente los niveles máximos y mínimos a medida que se desarrolla la acción del precio dentro de una sesión activa.
Parámetros de entrada:
- Máximo de Sesiones a Mantener: Determina cuántas sesiones históricas de cada tipo permanecen en el gráfico. Si se establece en 1, sólo se conservará la sesión actual o la más reciente.
- Interruptores Killzone: Ajustes booleanos individuales para activar o desactivar sesiones específicas como Asia, Londres, NY AM o NY PM.
- Horarios de sesión: Campos de entrada para las horas de sesión, preconfigurados a las horas estándar de las TIC de Nueva York.
- Mostrar pivotes altos/bajos: Un conmutador para activar o desactivar el dibujo de los niveles de precios horizontales de sesiones anteriores.
- Estilo y anchura del pivote: Opciones de configuración para el aspecto visual de las líneas de tendencia alta y baja.
Uso y estrategia:
- El indicador se utiliza mejor en los marcos de tiempo más bajos como M1, M5, o M15 para la sincronización exacta de la entrada.
- Los usuarios deben vigilar los pivotes máximos y mínimos de la sesión, ya que estos niveles representan importantes reservas de liquidez a las que suelen dirigirse los operadores institucionales.
- Al utilizar el límite de sesiones máximas, los operadores pueden mantener un gráfico limpio centrado únicamente en los niveles de precios recientes más relevantes.
- La lógica de reinicialización garantiza que todos los dibujos se borren y actualicen inmediatamente después de cambiar cualquier configuración o marco temporal.