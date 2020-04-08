AI Trend and Targets

AI Trend Targets - Entradas de precisión, objetivos y riesgo en un solo overlay

AI Trend Targets es un superpositor inteligente premium que convierte la acción del precio en bruto en planes de negociación claros y basados en reglas: entrada, guardia dinámica (SL) y tres objetivos proyectados (TP1-TP3).
Está diseñado para XAUUSD, los principales pares de divisas y CFD sobre índices, y funciona tanto en intradía como en plazos superiores.

Qué hace

Entre bastidores, AI Trend Targets combina:

  • Una "AI Baseline" adaptable a la volatilidad para definir la dirección de la tendencia.

  • Lógica de rechazo contextual para validar los retrocesos

  • Geometría basada en ATR para proyectar la distancia de guardia y TP1 / TP2 / TP3

Una vez detectado un cambio de tendencia válido, el indicador

  • Imprime una línea de Entrada AI limpia en el precio de la señal

  • Calcula una línea AI Guard (SL de protección) utilizando volatilidad adaptativa

  • Proyecta un objetivo AI 1 / 2 / 3 a múltiplos fijos de riesgo

  • Mantiene la configuración más reciente en el gráfico - sin desorden

Las señales se confirman al cierre de la vela; no hay repintado ni retropintado de señales históricas.

Por qué lo utilizan los operadores

En pruebas históricas con oro y los principales pares de divisas, AI Trend Targets ha mostrado una tasa de ganancias de alrededor del 70% cuando se utiliza con una gestión disciplinada del riesgo y diferenciales realistas (los resultados variarán según el símbolo, el corredor y la configuración).

Principales ventajas:

  • Mapa visual preciso: Entrada, SL y todos los objetivos en el gráfico

  • Funciona con oro, divisas e índices (US30, NAS100, DAX, etc.)

  • Sensibilidad AI, radio de riesgo y factores objetivo totalmente configurables.

  • Adecuado como marco independiente o como capa de confluencia con su propia estrategia

Uso recomendado

  • Elija su símbolo y marco temporal (H1-H4 para swing, M15-M30 para intradía).

  • Espere a que se produzca una nueva entrada AI con Guard + Targets trazados.

  • Use la Guardia como su SL de protección y escale o salga en TP1-TP3 de acuerdo a su plan.

AI Trend Targets no coloca operaciones; le proporciona un mapa de nivel profesional para que sus entradas y salidas dejen de ser conjeturas.


