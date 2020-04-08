AI Trend and Targets
- Indicadores
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.0
AI Trend Targets - Entradas de precisión, objetivos y riesgo en un solo overlay
AI Trend Targets es un superpositor inteligente premium que convierte la acción del precio en bruto en planes de negociación claros y basados en reglas: entrada, guardia dinámica (SL) y tres objetivos proyectados (TP1-TP3).
Está diseñado para XAUUSD, los principales pares de divisas y CFD sobre índices, y funciona tanto en intradía como en plazos superiores.
Qué hace
Entre bastidores, AI Trend Targets combina:
-
Una "AI Baseline" adaptable a la volatilidad para definir la dirección de la tendencia.
-
Lógica de rechazo contextual para validar los retrocesos
-
Geometría basada en ATR para proyectar la distancia de guardia y TP1 / TP2 / TP3
Una vez detectado un cambio de tendencia válido, el indicador
-
Imprime una línea de Entrada AI limpia en el precio de la señal
-
Calcula una línea AI Guard (SL de protección) utilizando volatilidad adaptativa
-
Proyecta un objetivo AI 1 / 2 / 3 a múltiplos fijos de riesgo
-
Mantiene la configuración más reciente en el gráfico - sin desorden
Las señales se confirman al cierre de la vela; no hay repintado ni retropintado de señales históricas.
Por qué lo utilizan los operadores
En pruebas históricas con oro y los principales pares de divisas, AI Trend Targets ha mostrado una tasa de ganancias de alrededor del 70% cuando se utiliza con una gestión disciplinada del riesgo y diferenciales realistas (los resultados variarán según el símbolo, el corredor y la configuración).
Principales ventajas:
-
Mapa visual preciso: Entrada, SL y todos los objetivos en el gráfico
-
Funciona con oro, divisas e índices (US30, NAS100, DAX, etc.)
-
Sensibilidad AI, radio de riesgo y factores objetivo totalmente configurables.
-
Adecuado como marco independiente o como capa de confluencia con su propia estrategia
Uso recomendado
-
Elija su símbolo y marco temporal (H1-H4 para swing, M15-M30 para intradía).
-
Espere a que se produzca una nueva entrada AI con Guard + Targets trazados.
-
Use la Guardia como su SL de protección y escale o salga en TP1-TP3 de acuerdo a su plan.
AI Trend Targets no coloca operaciones; le proporciona un mapa de nivel profesional para que sus entradas y salidas dejen de ser conjeturas.