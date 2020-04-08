AI Trend and Targets

AI Trend Targets - Entradas de precisión, objetivos y riesgo en un solo overlay

AI Trend Targets es un superpositor inteligente premium que convierte la acción del precio en bruto en planes de negociación claros y basados en reglas: entrada, guardia dinámica (SL) y tres objetivos proyectados (TP1-TP3).

Está diseñado para XAUUSD, los principales pares de divisas y CFD sobre índices, y funciona tanto en intradía como en plazos superiores.

Qué hace

Entre bastidores, AI Trend Targets combina:

Una "AI Baseline" adaptable a la volatilidad para definir la dirección de la tendencia.

Lógica de rechazo contextual para validar los retrocesos

Geometría basada en ATR para proyectar la distancia de guardia y TP1 / TP2 / TP3

Una vez detectado un cambio de tendencia válido, el indicador

Imprime una línea de Entrada AI limpia en el precio de la señal

Calcula una línea AI Guard (SL de protección) utilizando volatilidad adaptativa

Proyecta un objetivo AI 1 / 2 / 3 a múltiplos fijos de riesgo

Mantiene la configuración más reciente en el gráfico - sin desorden

Las señales se confirman al cierre de la vela; no hay repintado ni retropintado de señales históricas.

Por qué lo utilizan los operadores

En pruebas históricas con oro y los principales pares de divisas, AI Trend Targets ha mostrado una tasa de ganancias de alrededor del 70% cuando se utiliza con una gestión disciplinada del riesgo y diferenciales realistas (los resultados variarán según el símbolo, el corredor y la configuración).

Principales ventajas:

Mapa visual preciso: Entrada, SL y todos los objetivos en el gráfico

Funciona con oro, divisas e índices (US30, NAS100, DAX, etc.)

Sensibilidad AI, radio de riesgo y factores objetivo totalmente configurables.

Adecuado como marco independiente o como capa de confluencia con su propia estrategia

Uso recomendado

Elija su símbolo y marco temporal (H1-H4 para swing, M15-M30 para intradía).

Espere a que se produzca una nueva entrada AI con Guard + Targets trazados.

Use la Guardia como su SL de protección y escale o salga en TP1-TP3 de acuerdo a su plan.

AI Trend Targets no coloca operaciones; le proporciona un mapa de nivel profesional para que sus entradas y salidas dejen de ser conjeturas.